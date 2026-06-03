Parece Brasil, pero queda en Córdoba: la escapada ideal entre montañas

El próximo feriado en Argentina es el lunes 15 de junio en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes y muchos ya se preparan para organizar un descanso a mitad de año que, además, coincide con el comienzo del Mundial 2026. Pero para aquellos que prefieren visitar un lugar alejado del bullicio de la ciudad, existe un destino en Córdoba ideal para esta ocasión. Se trata de La Cumbre, una localidad ubicada a 80 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Córdoba y dentro de lo que se conoce como Valle de Punilla.

La Cumbre es un lugar que combina paisaje de montañas con casas antiguas, cabañas con grandes jardines y acantilados que permiten a los fanáticos de la fotografía obtener las mejores panorámicas de la zona. La localidad se encuentra a 1.147 m s. n. m y tiene una particularidad vinculada a su estilo que puede hacer que los turistas se sientan en el extranjero.

A principios del XX, La Cumbre recibió un importante número de inmigrantes provenientes de Gran Bretaña, la gran mayoría trabajadores y técnicos del ferrocarril. Eso hizo que se construyeran decenas de casas con un estilo inglés muy marcado por el cual hoy sigue destacando. Sin dudas, dejaron una huella arquitectónica y cultural de suma importancia en el pueblo.

Qué hacer en La Cumbre: actividades y lugares para visitar

Esta localidad brilla por su tranquilidad y por su excelente oferta gastronómica. De hecho, expertos en turismo recomiendan a los visitantes realizar el Circuito Gastronómico de las Sierra que cuenta con bodegones, restaurantes con cocina de autor, casas de té y repostería tanto nacional como inglesa.

Asimismo, otro buen paseo para hacer en La Cumbre es el Camino de los Artesanos, donde se pueden encontrar todo tipo de productos hechos por personas que viven en ese mismo pueblo.

Para los amantes de la literatura, en La Cumbre se puede visitar la casa Museo "Paraíso", donde vivió el escritor Manuel Mujica Láinez y que cuenta con visitas guiadas en distintos días de la semana. También se puede ir al Cristo Redentor (sí, muy similar al de Río de Janeiro en Brasil) que funciona como un mirador y brinda una vista panorámica única de toda la ciudad.

En tanto, los aficionados al deporte y a las actividades extremas tampoco se quedan afuera en La Cumbre porque en esta localidad se puede hacer:

Senderismo o trekking hacia el Dique San Jerónimo

Vuelo libre en Cuchi Corral, donde se puede hacer parapente y aladeltismo

Paseo en bicicleta

También se puede visitar el Proyecto Carayá, un centro de reserva y rehabilitación de monos.

Cómo llegar a La Cumbre en Córdoba desde Buenos Aires

El mejor viaje desde Buenos Aires a La Cumbre es en avión hasta la ciudad de Córdoba. Desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hay que trasladarse a la localidad en automóvil o en ómnibus. En total, el viaje puede tardar unas 5 o 6 horas. Por supuesto, otra opción muy cómoda es salir de Buenos Aires en vehículo hasta llegar a destino. En ese caso, el recorrido es de unas 8 a 10 horas.