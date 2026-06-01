Parece Italia, pero queda en Buenos Aires: el pintoresco paseo conocido como "la Toscana argentina"

Parece Italia, pero queda en Buenos Aires: el pintoresco paseo que realiza un festival medieval gratis

Entre los cientos de rincones pintorescos en la provincia de Buenos Aires se encuentra un paseo conocido como "la Toscana Italiana" en Tigre: Torrespueblo. Se trata de un complejo con arquitectura medieval italiania que cuenta con viviendas, un paseo comercial y hasta oficinas.

Así es Torrespueblo, el rincón bonaerense que parece sacado de Italia

Construido en un predio de 8000 m2, el complejo invita a transportarse a un publito histórico de Italia, pero en plena provincia ya que se encuentra en el km 40,5 del ramal Escobar de la Panamericana, en Benavídez. El lugar cuenta con peatonales y calles del ancho de las carretas, para simular los típicos pueblos de la edad media.

Torrespueblo está inspirado en los históricos pueblos italianos y celebra festivales medievales gratuitos

Torrespueblo está inspirado en los pueblos italianos donde las personas se reúnen para hacer sus compras, encontrarse con amigos, disfrutar de espectáculos culturales y también trabajar. El complejo ofrece la misma belleza arquitectónica y tamaño acogedor que los ricones históricos: presenta casas adosadas de tamaños deseordenados para darle sensación a la falta de planificación histórica. El sitio ofrece la posibilidad de disfrutar de arquitectura increíble, espacios de gastronomía, shows en vivo y una feria de emprededores regionales.

Incluso, la plaza central cuenta con juegos destinados a los más chicos, para que se diviertan mientras los adultos pueden disfrutar de otras experiencias. Se trata de un destino pintoresco para pasar el día, que cuenta con su propio hotel para alojarse y tener una escapada. Además de los diferentes espectáculos culturales, Torrespueblo ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada para conocer la historia del lugar y la familia que lo fundó.

Incluso el próximo domingo 14 de junio se realizará un Festival Medieval con entrada libre y gratuita en el que se realizara una reacreación histórica medieval, representación de batallas medievalesk, gastronomía de época, shows en vivo y paseos de artesanos.

¿Cómo se puede llegar a Torrespueblo desde CABA?

El complejo está ubicado en Libertad 50, Benavidez, partido de Tigre. Es muy fácil llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya que se puede tomar la Panamericana (RN9) en dirección al norte y elegir el ramal Escobar. Luego hay que continuar por esa autopista hasta el kilómetro 40.5, tomar la bajada J. B. Alberdi que te conecta directamente con el complejo. El tiempo estimado de viaje es de aproximadamente 53 minutos dependiendo del tráfico.