Una figura de El Nueve quebró en llanto y anunció en vivo que se va del canal

Una figura del programa ¡Qué mañana! protagonizó una despedida que emocionó a todo el estudio.

La cocinera Karina Gao cerró un ciclo junto al programa conducido por Julián Weich, ¡Qué mañana! (El Nueve), ya que aseguró que se aproxima un viaje familiar por el mundo en su vida. De este modo, expresó su agradecimiento hacía sus colegas y no pudo evitar emocionarse al aire.

En agradecimiento al arduo trabajo de Gao, el canal le preparó un compilado emotivo con varios de sus momentos favoritos en el programa. Asimismo, recibió un ramo de flores y unas palabras sentidas del conductor: “Te queremos mucho, ya lo sabés”.

Luego de este nostálgico momento, la cocinera expresó: “No tengo palabras. Realmente, para mí, esto es una familia. Que me hayan recibido cuando llegué de China, en uno de los programas más exitosos de Argentina”.

Además agregó: “Poder estar acá, al lado de los más grandes, significa mucho. Les agradezco de corazón. Y a ustedes del otro lado también por mirarnos todos los días, su tiempo vale”.

Karina Gao reveló sus planes a futuro fuera de El Nueve

La cocinera atravesó un momento crítico durante la pandemia a raíz del COVID-19. En pleno aislamiento contrajo el virus y derivó en una neumonía bilateral severa. En ese momento, Karina estaba embarazada de 25 semanas y la indujeron a un coma farmacológico.

Sin embargo, logró salir adelante y retomó su rutina diaria. En este último tiempo, abrió su propio restaurante y lanzó un libro. Asimismo, en febrero, Karina Gao y su marido anunciaron a través de sus redes sociales sus planes a futuro: “Hay momentos en la vida en los que simplemente sabés que es ahora. Los valientes disfrutan el mundo primero. Deséenos suerte en esta nueva aventura”.

Su aventura alrededor del mundo comenzará en julio según confirmó durante una transmisión de El Diario de Mariana (América TV): “Nos vamos los cinco, con cuatro valijas chiquitas y una grande. La idea es arrancar en Australia y después ir volviendo. Lo vamos a hacer en un año. Los chicos van a hacer homeschooling. No son vacaciones, es vivir viajando, nómade. A la mañana vamos a trabajar y los chicos a estudiar. Nuestra casa la vamos a alquilar y el auto lo vamos a vender. Está todo muy calculado".