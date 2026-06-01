Por dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 sin pagar extra: la plataforma que ofrece los 104 encuentros

La Copa del Mundo será transmitida en su totalidad por una nueva plataforma.

El Mundial 2026 promete romper nuevas barreras de audiencia y tendrá nuevas formas de verse, frente al avance de las plataformas en Argentina y el mundo. Con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, millones de fanáticos ya empiezan a preguntarse cómo seguir toda la competencia ante la diversidad de oferta que existe.

En los últimos mundiales, las transmisiones deportivas cambiaron por completo: el cable tradicional perdió terreno frente a las plataformas digitales y cada vez más usuarios consumen fútbol desde celulares, Smart TVs o computadoras. En ese escenario, una empresa confirmó una noticia que trae alivio para los hinchas argentinos: habrá una forma de acceder a todos los encuentros del torneo sin pagar un extra exclusivo para el Mundial.

Por dónde ver todos los partidos de la Copa del Mundo sin pagar un extra

Tras un acuerdo comercial, la plataforma que ofrecerá los 104 partidos completos del Mundial 2026 en Argentina será Flow. El servicio de entretenimiento de Telecom anunció la incorporación de las señales D-Sports a su grilla, lo que permitirá que todos sus clientes accedan a la totalidad de la Copa del Mundo desde el 27 de mayo, sin necesidad de contratar un paquete adicional específico para el torneo.

Flow es una plataforma de televisión y streaming desarrollada por Telecom Argentina, integrada a los servicios de Personal y Cablevisión. Funciona tanto como televisión en vivo como centro de contenidos on demand y aplicaciones de streaming. Los usuarios pueden acceder desde televisores, computadoras, tablets y celulares, con la posibilidad de ver programación en directo, pausar contenidos o reproducir eventos desde distintos dispositivos.

Lionel Messi juega su último mundial.

Con la llegada de D-Sports a los canales 109 y 110, Flow amplía su oferta deportiva y suma una cobertura que incluye no solo el Mundial 2026, sino también eliminatorias sudamericanas, Copa América, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes, torneos juveniles FIFA y competencias europeas como La Liga de España.

Qué otras señales ofrecen partidos del Mundial 2026

Además de Flow, otras señales también tendrán presencia durante el Mundial, aunque con cobertura parcial. Telefe emitirá 32 encuentros, incluidos los partidos de la Selección argentina, semifinales y final. La TV Pública transmitirá algunos encuentros destacados y TyC Sports tendrá cobertura especial del equipo argentino. Disney+, por su parte, también contará con partidos seleccionados a través de ESPN.

El Mundial 2026 será además histórico por su nuevo formato. La FIFA confirmó que habrá 12 grupos de cuatro equipos y una inédita ronda de 32avos de final. Ese cambio elevó la cantidad de partidos de 64 a 104, generando una demanda récord de transmisiones simultáneas y contenidos digitales.

Mientras la Selección argentina se prepara para defender el título conseguido en Qatar 2022, los fanáticos ya saben cuál será una de las alternativas más completas para seguir toda la acción. Con la incorporación de D-Sports, Flow buscará posicionarse como una de las principales ventanas del Mundial en Argentina y captar a millones de usuarios que no quieren perderse ni un solo partido de la máxima cita del fútbol.