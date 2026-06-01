En qué invertir el aguinaldo de junio 2026: carteras sugeridas por Cocos según el perfil de riesgo de cada inversor

Con un tipo de cambio relativamente estable y una inflación en desaceleración, el escenario actual vuelve a poner el foco en estrategias tanto en pesos como en dólares.

Desde Cocos consideran que el contexto todavía favorece estrategias de tasa en pesos —incluso dentro de carteras moderadas o conservadoras— utilizando fondos comunes de inversión como herramienta para acceder a rendimiento sin perder liquidez.

Cartera conservadora

Objetivo: preservar capital, obtener rendimiento sin asumir volatilidad. Liquidez y previsibilidad.

40% en Cocos USD Plus , fondo común de inversión en dólares con una TIR estimada del 6% anual, que actúa como reserva de liquidez dolarizada: el capital está disponible en todo momento mientras genera tasa. Ideal para quienes no quieren comprometerse a un vencimiento fijo.

, fondo común de inversión en dólares con una TIR estimada del 6% anual, que actúa como reserva de liquidez dolarizada: el capital está disponible en todo momento mientras genera tasa. Ideal para quienes no quieren comprometerse a un vencimiento fijo. 30% en AO27 , bono soberano en dólares con TIR del 5% anual y pago de intereses mensuales. Al vencer antes de las elecciones presidenciales de 2027, permite cobrar y salir sin exposición al ruido electoral.

, bono soberano en dólares con TIR del 5% anual y pago de intereses mensuales. Al vencer antes de las elecciones presidenciales de 2027, permite cobrar y salir sin exposición al ruido electoral. 30% en MGCNO, obligación negociable de Pampa Energía en dólares con TIR del 5% anual y vencimiento en 2028. Emitida por una de las compañías más grandes del sector energético, con excelente historial de pagos y fuerte presencia en Vaca Muerta. Complementa al AO27 diversificando la cartera con crédito corporativo de alta calidad.

Cartera moderada

Objetivo: rendimientos con cobertura y algo de exposición a empresas con potencial de apreciación.

20% en AO27 , se mantiene de la cartera anterior.

, se mantiene de la cartera anterior. 25% en AO28 , bono soberano en dólares con TIR del 8% anual y pago de intereses mensuales. El mayor rendimiento respecto al AO27 se explica por el vencimiento en 2028, post elecciones. Es para quienes están dispuestos a asumir algo más de incertidumbre política a cambio de una tasa significativamente más alta.

, bono soberano en dólares con TIR del 8% anual y pago de intereses mensuales. El mayor rendimiento respecto al AO27 se explica por el vencimiento en 2028, post elecciones. Es para quienes están dispuestos a asumir algo más de incertidumbre política a cambio de una tasa significativamente más alta. 25% en CEDEARs — exposición a renta variable internacional con tres posiciones diferenciadas:

BRKB (Berkshire Hathaway): cumple un rol defensivo. Con aproximadamente un tercio de su portafolio en cash y Treasuries, ofrece resiliencia en escenarios de volatilidad. Es la forma más conservadora de tener exposición al mercado americano.

MELI (Mercado Libre): el mercado viene castigando a Mercado Libre por la compresión de márgenes, pero lo que está detrás es una inversión agresiva en crecimiento. Mercado Pago escala con crédito y emisión de tarjetas, y los ingresos crecieron 49% interanual. Cuando los márgenes se normalicen, lo van a hacer sobre una base de ingresos mucho mayor.

MSFT (Microsoft): no es una empresa de software amenazada por la IA, es quien le vende la infraestructura a todos los que la usan. Su nube creció 40% interanual en el último trimestre. Cuando el FCF vuelva a crecer sobre esta base, la recuperación de múltiplos podría ser interesante.

30% en Cocos USD Plus, fondo común de inversión en dólares con una TIR estimada del 6% anual. Reserva líquida dolarizada: el capital está disponible mientras hace tasa.

Cartera agresiva

Objetivo: maximizar retornos aceptando riesgo y volatilidad.

10% en AE38 , bono soberano argentino en dólares de mayor duration. Apuesta a la compresión de spreads soberanos. Mayor riesgo pero también mayor potencial de apreciación si el contexto macro sigue mejorando.

, bono soberano argentino en dólares de mayor duration. Apuesta a la compresión de spreads soberanos. Mayor riesgo pero también mayor potencial de apreciación si el contexto macro sigue mejorando. 37,5% en CEDEARs : se mantienen de la cartera anterior.

: se mantienen de la cartera anterior. 20% en acciones argentinas:

PAMP (Pampa Energía): rezagada respecto al resto del sector energético. En un contexto donde oil & gas y utilities vienen siendo protagonistas del Merval, Pampa podría empezar a cerrar esa brecha.

IRSA: similar al caso de Pampa pero en real estate. Mientras el sector de construcción y el Merval en general avanzaron, IRSA muestra cierto rezago que parece una oportunidad. Si el sector inmobiliario empieza a repuntar, está bien posicionada para capturar ese movimiento.

12,5% en Cocos Pesos Plus, fondo en pesos con TNA estimada del 24%. Para quienes ven un dólar estable en el corto plazo, hacer tasa en pesos sigue siendo atractivo y aporta diversificación de moneda a la cartera.

20% en Cocos USD Plus, fondo en dólares con TIR estimada del 6% anual. Menor proporción que en las otras carteras porque el capital se distribuye en más activos de riesgo, pero sigue cumpliendo el rol de reserva estratégica dolarizada.

Cartera para monotributistas: cómo construir un ingreso adicional hacia fin de año

Objetivo: construir un ingreso extraordinario para fin de año combinando liquidez en pesos, cobertura inflacionaria y dolarización parcial del ahorro.

En pesos:

Cocos Rendimiento FCI (COCORMA): liquidez inmediata con rendimientos cercanos al 20% TNA. Ideal como reserva táctica sin resignar disponibilidad del capital.

Bonos CER: ajustan por inflación y con breakevens en torno al 2,4% mensual presentan TIR estimadas de entre 28% y 30% mientras la inflación se mantenga por encima de esos niveles. En el tramo medio, la TZXO6 es una opción atractiva; para quienes quieren calibrar el vencimiento exactamente al aguinaldo de diciembre, la TZXD6 es la alternativa.

En dólares:

AO28D: permite dolarizar una porción del ahorro con una TIR del 8,5% anual y cobro de intereses mensuales.

Dependiendo del peso asignado a cada activo, la TIR estimada en pesos se ubica entre el 20% y el 30%, con el componente dolarizado rindiendo 8,5% anual. A fin de año, el monotributista puede tener su propio aguinaldo armado, sin depender de nadie.