Las Cuatro Estaciones es una serie de comedia perfecta para maratonear.

La producción estadounidense Las Cuatro Estaciones (The Four Seasons) es una de las más vistas en Netflix en el momento; se trata de una comedia dramática desarrollada por las creadoras Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield. La propuesta está estructurada en ocho episodios y es una adaptación de la película homónima de 1981 que fuera escrita y dirigida por Alan Alda, quien además realiza una participación especial en este formato.

El elenco principal de la serie cuenta con las actuaciones de Tina Fey, Steve Carell, Colman Domingo y Will Forte. Al mismo tiempo, el proyecto fue producido por la compañía Little Stranger Inc. y concretó sus filmaciones durante el segundo semestre de 2024, utilizando locaciones en el estado de Nueva York y en Puerto Rico, de cara a su estreno oficial en el catálogo de Netflix el 1 de mayo de 2025.

El argumento inicial se sitúa en la estación de primavera, cuando tres matrimonios amigos se reúnen en una propiedad junto al lago para conmemorar las dos décadas y media de casados de la primera pareja. La convivencia destapa tensiones internas: Nick confiesa en privado sus intenciones de separarse de Anne, mientras se revela que Danny padece una cardiopatía que intenta postergar ocultándole información médica a su esposa. El conflicto escala en la víspera de una ceremonia sorpresa de renovación de votos que Anne planea para su marido, ignorando la inminente ruptura.

Cómo comienza la segunda temporada

En una etapa posterior del relato, el grupo de amigos -ahora acompañados por Ginny, quien transita un embarazo avanzado- se traslada a una zona montañosa con el propósito de esparcir las cenizas de Nick tras su fallecimiento. Este reencuentro expone nuevas problemáticas colectivas e individuales, incluyendo las complicaciones legales que enfrentan Anne y Ginny debido a que el proceso de divorcio no llegó a completarse formalmente antes del deceso, en paralelo a los dilemas personales que atraviesan Danny y Claude respecto a la proyección de la paternidad en sus vidas.

Las Cuatro Estaciones.

Elenco completo de La Cuatro Estaciones