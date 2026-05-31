Quién es Tim Payne, el jugador menos conocido del Mundial 2026 que se volvió famoso

Tim Payne se volvió un gran fenómeno viral.

El Mundial 2026 cuenta con grandes figuras. Jugadores estrellas que se llevan todos los reflectores y la mirada del gran público. Aunque también habrá en esta copa equipos más humildes, con jugadores que no son conocidos por el gran público y llegan a esta competencia con una gran historia de esfuerzo atrás, siendo casi anónimos para la inmensa mayoría de futboleros.

Es el caso de Tim Payne, un futbolista que llegaba a este certamen como el futbolita con menos seguidores en Instagram, pero que se dio a conocer gracias a un video del influencer Valen Scarsini, conocido "El Scarso", quien convocó a seguir a este futbolista. Y la propuesta tuvo un éxito masivo, ya que el jugador pasó de tener solo 5 mil seguidores a tener más de 3,4 millones en poco tiempo.

Quién es Tim Payne

Tim Payne es un jugador neozelandés nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland. Hizo las inferiores en Auckland City, equipo que le sacó un empate a Boca en el último mundial de clubes. Finalmente debutó en el Waitakere United de Nueva Zelanda, donde Payne dio el salto al fútbol inglés para incorporarse al equipo Sub-23 de los Blackburn Rovers. Sin embargo, no consiguió ganarse un lugar en el plantel principal. Luego regresó a Auckland, tuvo una experiencia en el equipo de reserva de los Portland Timbers de la MLS y, posteriormente, volvió una vez más a su país natal.

Tim Payne tiene un gran apoyo de toda Latinoamérica.

De regreso en Nueva Zelanda, defendió los colores de Eastern Suburbs y Wellington Phoenix. Fue precisamente en este último club, al que se sumó en 2019 y donde continúa jugando, donde alcanzó el mejor nivel de su carrera. Ese rendimiento le permitió mantenerse como una pieza habitual de la selección neozelandesa, con la que debutó en 2012 y ya acumula más de medio centenar de presentaciones.

Nueva Zelanda regresa a la Copa del Mundo

El conjunto de Oceanía juega por tercera vez la competencia más importante de todas. Su primera incursión en una Copa del Mundo fue en 1982, donde no pudo realizar una buena actuación, perdiendo 5 a 2 frente a Escocia, 3 a 0 contra la Unión Soviética y 4 a 0 contra Brasil. No obstante, tendría revancha en el Mundial 2010, al cual clasificó beneficiado por la decisión de Australia de dejar la confederación y jugar las eliminatorias de Asia. Y en la fase de grupos terminó invicto, con un histórico 1 a 1 contra la campeona defensora Italia y las igualdades frente a Eslovaquia y Paraguay.