Una patada de rock en tiempos de algoritmos: así suena “Estrellarme”, el nuevo single de Las Espumas.

En tiempos donde gran parte de la música parece obsesionada con la perfección digital, Las Espumas apuesta por una buena canción de rock and roll tocada con convicción. Su nuevo single, “Estrellarme”, entiende que la energía sigue siendo uno de los elementos más valiosos del género.

Desde los primeros segundos, la canción deja en claro cuáles son sus intenciones. Guitarras filosas, una base rítmica que avanza con determinación y una interpretación vocal que privilegia la actitud por encima de cualquier artificio. No hay vueltas innecesarias ni capas de producción que busquen esconder la esencia del tema. Todo ocurre de frente, con la urgencia y el desenfado propios de las mejores tradiciones del rock de guitarras.

La influencia de nombres como The Rolling Stones, Faces o Primal Scream aparece como una referencia inevitable, aunque “Estrellarme” evita caer en el ejercicio nostálgico. Más que copiar una estética, Las Espumas toma algunos elementos clásicos como el groove, la tensión entre las guitarras, el espíritu callejero y los traslada a una lectura contemporánea que se siente natural y genuina.

Las Espumas, el nuevo golpe del rock

El gran mérito del single está en su capacidad para generar movimiento. Hay canciones que invitan a la reflexión y otras que simplemente piden volumen. “Estrellarme” pertenece a esta segunda categoría. Tiene el pulso de esos temas que parecen hechos para sonar en un auto durante la madrugada o para encender una pista cuando la noche recién empieza. Su fuerza no radica en la complejidad, sino en la efectividad.

Las Espumas son Facu Iñigo, Guido Sansone, Lorenzo Palmieri e Ignacio Selzer.

Detrás de esta propuesta se encuentra una banda formada por Facu Iñigo, Guido Sansone, Lorenzo Palmieri e Ignacio Selzer, cuatro músicos que encontraron en Las Espumas el vehículo ideal para recuperar cierta sensualidad y desenfado que durante décadas fueron parte fundamental del ADN del rock argentino. El proyecto llegó luego de la extensa trayectoria de Iñigo dentro de la escena local, que incluyó su paso por bandas como Rispico y Pilotos, además de su experiencia como guitarrista invitado de Turf.

Tras la publicación de su primer EP homónimo en 2024, “Estrellarme” representa un nuevo paso en la consolidación del grupo. Más que una simple canción, funciona como una carta de presentación para quienes todavía no se cruzaron con su música y como una confirmación para quienes vienen siguiendo su recorrido.