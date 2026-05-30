El fiscal Raúl Garzón confirmó que estudios arrojaron "98 por ciento" de posibilidades de que los restos humanos encontrados en las últimas horas sean de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que se encontraba desparecida por siete días en Córdoba capital.

"Debo decirle con enorme dolor que hemos encontrado restos humanos, que en un 98% de posibilidad sean de Agostina. Y no lo afirmo hasta que la ciencia forense con las pericias de ADN nos permita tener una certeza absoluta respecto a su identidad", afirmó Garzón, en una conferencia de prensa que el fiscal encabezó con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

"Hoy estamos frente a un homicidio. Pero hay también otras circunstancias que deben ser investigadas. Los cómo y por qué, los entornos y las causas que una menor a que una menor estuviera en una situación que le costó la vida", continuó Garzón, que definió a la investigación como "un clavo en un pajar".

El fiscal sostuvo que "los restos óseos son compatibles con la data de su muerte, en las primeras horas de su desaparición" y afirmó que "el hecho es anterior a la denuncia presentada". También sostuvo que "el móvil es uno de los principales objetivos a esclarecer" y aclaró que "el entorno familiar y no familiar es investigado de los primeros días".

"El detenido será nuevamente llamado a indagatoria porque el hecho se verá modificado por un episodio de homicidio", informó el funcionario del Ministerio Público, que afirmó que no hace "absolutamente ninguna" autocrítica sobre la investigación.

Garzón consideró esta noche que Agostina Vega “fue asesinada en la casa del detenido”, Claudio Barrelier, quien por el momento negó cualquier vinculación en torno a la muerte de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron hallados en un descampado.

Sin embargo, y más allá de esta cuestión, el fiscal ratificó en rueda de prensa que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que en un allanamiento de su vivienda “se encontraron pruebas de amplio valor”.

Por otra parte, también sostuvo que el principal sospechoso salió de su vivienda en varias oportunidades después de la desaparición de Agostina.

La nena, de 14 años, era intensamente buscada desde el sábado pasado, y en medio de un rastrillaje encontraron su cuerpo en un descampado en Ampliación Ferreyra.