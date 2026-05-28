¿Por qué tardamos en responder mensajes? La ciencia lo explica

Recuperar la atención después de una interrupción puede demorar hasta 23 minutos.

Muchas personas se demoran en contestar mensajes, algo que puede complicar las conversaciones, pero detrás de esta conducta hay razones que la ciencia analiza con atención. Desde la psicología y la salud mental, no responder al instante no siempre indica falta de interés o apatía.

En cambio, esta demora puede funcionar como un mecanismo de protección frente al tecnoestrés, un desgaste emocional generado por la presión constante de estar siempre conectado y disponible en el entorno digital. Expertos señalan que esta reacción puede ser saludable ante la sobrecarga tecnológica que vivimos día a día, marcada por notificaciones constantes y la exigencia social de responder rápido.

El impacto del tecnoestrés en la salud mental crece con el uso intensivo de celulares, redes sociales y apps de mensajería. No siempre se manifiesta con crisis evidentes, sino más bien de forma silenciosa: cansancio mental, revisión compulsiva de notificaciones y dificultad para concentrarse durante períodos prolongados.

Estudios recientes alertan que la exposición constante a estímulos digitales altera funciones cognitivas clave. Una revisión que abarcó 97 investigaciones publicadas entre 2000 y 2025 concluyó que el uso excesivo de tecnología afecta la memoria de trabajo, la atención sostenida e incluso la memoria a largo plazo. Los especialistas destacan que esto se relaciona directamente con la ansiedad persistente y el agotamiento psicológico que se observa hoy.

El cerebro humano no está diseñado para cambiar de foco constantemente sin consecuencias. Cada interrupción por una notificación obliga a la corteza prefrontal a redistribuir recursos mentales y abandonar la concentración, un "costo cognitivo" que se acumula y hace que recuperar la atención demore entre 15 y 23 minutos luego de cada distracción.

Cada notificación obliga al cerebro a redistribuir recursos mentales.

Para quienes reciben decenas de mensajes diarios, esto significa que casi nunca logran entrar en un estado de concentración profunda y sostenida, lo que impacta en su rendimiento y bienestar mental.

Un estudio publicado en enero de 2025 en el Journal of Occupational Medicine and Toxicology, realizado con médicos albaneses, detectó que la presión de estar siempre disponibles mediante llamadas y mensajes laborales representa un nuevo riesgo para la salud ocupacional. La investigación recomendó fijar límites claros en el uso de herramientas digitales para evitar que la hiperconectividad aumente el estrés incluso fuera del horario laboral.

Los especialistas advierten que el desgaste por la disponibilidad permanente suele instalarse de forma gradual y puede confundirse con problemas cotidianos. Entre las señales más frecuentes se encuentran la irritabilidad, ansiedad y sensación de fatiga constante.

Desde la psicología se diferencian dos tipos de conductas: la evitación disfuncional, que afecta las relaciones personales, y el distanciamiento intencional, que busca preservar el bienestar mental sin romper vínculos. Este último se considera un límite saludable y no una actitud negativa.

La presión constante de estar conectado genera un desgaste emocional silencioso.

Además, los expertos remarcan que muchas urgencias digitales responden más a la ansiedad de quien envía el mensaje que a una verdadera necesidad de respuesta inmediata. Aprender a distinguir lo urgente de lo importante ayuda a reducir tensiones y administrar mejor la atención.

En paralelo, recuerdan que las plataformas digitales están diseñadas para captar nuestro tiempo y estimular la interacción continua, por lo que decidir cuándo responder o desconectarse requiere cada vez más conciencia y autocuidado.

En un contexto donde las interrupciones se volvieron moneda corriente, quienes no están conectados todo el tiempo podrían estar desarrollando una habilidad clave: proteger su foco y cuidar la energía mental frente a la saturación digital.