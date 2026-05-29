Por qué internaron a Christian Petersen: qué dijo el hermano del chef sobre su estado de salud

Roberto Petersen desmintió los rumores sobre un supuesto brote psicótico y explicó que la internación estaba pautada por sus médicos

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de que se confirmara una nueva internación en el Hospital Alemán. En las últimas horas circularon distintas versiones sobre el cuadro del reconocido chef y conductor televisivo, lo que provocó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de espectáculos.

La nueva internación de Christian Petersen en el Hospital Alemán

Las alarmas alrededor de Christian Petersen se encendieron después de conocerse que el cocinero fue nuevamente internado en el Hospital Alemán, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La noticia rápidamente dio lugar a múltiples especulaciones en redes sociales, donde comenzaron a difundirse versiones contradictorias sobre el verdadero motivo de su ingreso al centro de salud. Algunas publicaciones incluso hablaban de una presunta crisis de salud mental, información que posteriormente fue desmentida por su entorno familiar.

Ante la repercusión mediática, las autoridades médicas emitieron un comunicado oficial para llevar tranquilidad sobre el estado actual del conductor. El parte médico confirmó que Petersen permanece bajo cuidados especializados y monitoreo constante.

“El paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, informó el nosocomio en el escrito difundido públicamente.

Qué dijo el hermano de Christian Petersen sobre su salud

Más allá del comunicado médico, la palabra más esperada era la de su círculo íntimo. Finalmente, quien salió a aclarar la situación fue Roberto Petersen, hermano del chef, que buscó frenar las versiones que se viralizaron en plataformas.

En declaraciones brindadas a la prensa, desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto brote psicótico y aclaró cuál es el verdadero motivo de la internación de Christian Petersen. “Todo lo que se tiró ayer, que entró en un brote psicótico, etcétera, no es cierto”, aseguró Roberto, molesto por las versiones que circularon en redes sociales y algunos portales de espectáculos.

El chef continúa con controles y ajustes en su medicación tras la descompensación que sufrió meses atrás durante una excursión

El hermano del conductor también explicó que la internación estaba contemplada dentro del tratamiento médico que el chef viene realizando desde hace varios meses. Según detalló, el objetivo principal es regular la medicación vinculada a su condición cardíaca.

“Chris está en el Alemán solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos. Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su estado de salud”, sostuvo.

El antecedente de salud que afectó a Christian Petersen

La nueva internación ocurre meses después de la descompensación que sufrió el reconocido cocinero durante una excursión montañosa en el sur argentino. A partir de ese episodio, Christian Petersen comenzó un tratamiento médico que incluyó controles permanentes y seguimiento especializado.

De acuerdo a lo informado por su entorno, la actual hospitalización busca monitorear los efectos de los medicamentos que consume desde aquel episodio y realizar los ajustes necesarios en función de su evolución clínica.

Los médicos continúan evaluando diariamente su estado de salud bajo un esquema de atención interdisciplinaria. Según trascendió, el conductor responde favorablemente a las primeras intervenciones y permanece estable.