Quién es la esposa de Christian Petersen: así es Sofía Zelaschi

Christian Petersen y Sofía Zelaschi se conocieron durante las grabaciones de El Gran Premio de la Cocina

La relación entre Christian Petersen y Sofía Zelaschi despertó interés desde que se conoció públicamente su historia de amor. El reconocido chef y jurado televisivo encontró pareja en una joven cocinera a la que conoció en un programa gastronómico. Con el paso de los años, la relación logró consolidarse y terminó en casamiento.

Cómo se conocieron Christian Petersen y Sofía Zelaschi

La historia entre Christian Petersen y Sofía Zelaschi comenzó en el ámbito gastronómico. Ambos coincidieron en las grabaciones de El Gran Premio de la Cocina, el programa de eltrece en el que Petersen integraba el jurado y ella participaba como concursante.

En aquel momento, la química entre ambos no pasó desapercibida. Sin embargo, el vínculo comenzó a fortalecerse tiempo después de la participación de Zelaschi en el ciclo televisivo. Según relató el propio chef, el acercamiento se produjo inicialmente desde lo profesional.

“Siempre me encantó cómo cocinaba. Un año y medio después de su participación me enteré de que yo también le parecía divertido y que quería trabajar con nosotros. La llamé para hacer una producción de unos eventos que tenía y para que me ayudara con la apertura de mi nuevo restaurante. Empezamos a trabajar juntos y terminamos saliendo”, contó Christian Petersen en una entrevista.

La relación comenzó oficialmente en 2018 y, con el tiempo, se transformó en una de las parejas más comentadas del ambiente gastronómico y televisivo.

La diferencia de edad entre Sofía Zelaschi y Christian Petersen

Uno de los aspectos más comentados de la pareja fue la diferencia de edad entre ambos. Desde el inicio del romance, tanto Christian Petersen como Sofía Zelaschi enfrentaron preguntas y prejuicios vinculados a ese tema.

Con el paso del tiempo, ambos dejaron en claro que la edad nunca representó un obstáculo en la relación. En distintas entrevistas hablaron de las dificultades que debieron atravesar, aunque remarcaron que el vínculo logró fortalecerse gracias a la convivencia y al proyecto de vida compartido.

Durante la pandemia, la pareja atravesó un momento clave. “Nos agarró la cuarentena a la semana de estar de novios y se quedó en mi casa con su hijo de cuatro años. Yo la admiro. Es una persona muy simple de vivir”, explicó Petersen.

Además, el chef se mostró tajante al referirse a las críticas por la diferencia generacional. “No tenemos problemas de edades. Es una buena persona. El amor es siempre lindo, yo tengo cero prejuicio”, aseguró.

Quién es Sofía Zelaschi y a qué se dedica

Después de varios años de relación, Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron en 2025

Sofía Zelaschi es cocinera y ganó popularidad gracias a su participación en El Gran Premio de la Cocina, donde logró destacarse por su estilo culinario y su personalidad frente a cámara.

Antes de su exposición mediática, ya desarrollaba una carrera vinculada a la gastronomía. Tras el programa, comenzó a trabajar junto a Christian Petersen en distintos proyectos gastronómicos y eventos relacionados con el rubro.

La cocinera también construyó presencia en redes sociales, donde suele compartir recetas, momentos familiares y parte de su vida cotidiana junto al chef.

Con el correr de los años, la pareja logró afianzarse tanto en lo personal como en lo profesional, formando una familia ensamblada y acompañándose mutuamente en sus carreras.

El casamiento de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Después de varios años de relación, Christian Petersen y Sofía Zelaschi decidieron dar un paso más y se casaron en 2025. La boda marcó la consolidación de una historia que comenzó entre cocinas, grabaciones de televisión y proyectos compartidos.

Aunque ambos mantienen cierto perfil reservado respecto de su vida privada, en distintas oportunidades dejaron ver la conexión que construyeron desde el compañerismo y la pasión por la gastronomía.

La historia de amor entre el chef y la cocinera continúa despertando interés entre quienes siguieron sus trayectorias televisivas y profesionales desde sus comienzos.