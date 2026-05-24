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Antonelli logra su cuarta victoria consecutiva tras abandono de Russell en el Gran Premio de Canadá

24 de mayo, 2026 | 18.50

El líder del campeonato de Fórmula 1, ‌Kimi Antonelli, ‌logró el domingo su cuarta victoria consecutiva después de que un fallo en la unidad de potencia obligó a su compañero ​de equipo ⁠en Mercedes y rival ‌por el título, George ⁠Russell, a ⁠abandonar el Gran Premio de Canadá antes de llegar a ⁠la mitad de la ​carrera.

Russell, que partía ‌desde la pole, ‌había intercambiado el liderato con ⁠Antonelli en una emocionante batalla antes de detenerse al borde de ​la ‌pista en la vuelta 30 de las 68 del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Lewis Hamilton, ⁠de Ferrari, se hizo con el segundo puesto, a 10,7 segundos del italiano de 19 años, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, quedó ‌tercero por poco y logró su primer podio de la temporada.

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Antonelli aumentó su ventaja sobre Russell de 18 ‌a 43 puntos tras cinco Grandes Premios, todos ganados por ‌Mercedes, ⁠y tres sprints disputados los sábados.

(Texto de ​Alan Baldwin en Londres; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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