Antonelli logra su cuarta victoria consecutiva tras abandono de Russell en el Gran Premio de Canadá

Gran Premio de Canadá

El líder del campeonato de Fórmula 1, ‌Kimi Antonelli, ‌logró el domingo su cuarta victoria consecutiva después de que un fallo en la unidad de potencia obligó a su compañero ​de equipo ⁠en Mercedes y rival ‌por el título, George ⁠Russell, a ⁠abandonar el Gran Premio de Canadá antes de llegar a ⁠la mitad de la ​carrera.

Russell, que partía ‌desde la pole, ‌había intercambiado el liderato con ⁠Antonelli en una emocionante batalla antes de detenerse al borde de ​la ‌pista en la vuelta 30 de las 68 del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Lewis Hamilton, ⁠de Ferrari, se hizo con el segundo puesto, a 10,7 segundos del italiano de 19 años, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, quedó ‌tercero por poco y logró su primer podio de la temporada.

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Antonelli aumentó su ventaja sobre Russell de 18 ‌a 43 puntos tras cinco Grandes Premios, todos ganados por ‌Mercedes, ⁠y tres sprints disputados los sábados.

(Texto de ​Alan Baldwin en Londres; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)