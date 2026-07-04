Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 4 de julio

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¿Por qué se creó \"La Previa\"?

Si sos de los que se despiertan con el pálpito, ¡esto te interesa! El sorteo de La Previa (a las 10:15 / 10:30) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

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