Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 14 minutos
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¿Por qué se creó \"La Previa\"?
Si sos de los que se despiertan con el pálpito, ¡esto te interesa! El sorteo de La Previa (a las 10:15 / 10:30) es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!", "seoTitle": "Quiniela de hoy: la historia de \"La Previa\", el sorteo de media mañana para los madrugadores - sábado 4 de julio", "h1_global": "¡La Previa: el \"mate\" de los apostadores antes del mediodía!", "metaDescription": "Conocé por qué se creó \"La Previa\", el sorteo de las 10:15 que calma la ansiedad de los apostadores antes del clásico de La Primera. ¡Pálpito asegurado!" }
Hace 29 minutos
No te hagás el distraído: apostar a los 10 es la movida del sábado
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás con ganas de un pálpito pero no querés arriesgar toda la billetera? Te contamos que apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras diez posiciones. El premio es menor (70 dividido 10), pero ¡tenés más chances de pegarle! Es ideal para los apostadores que prefieren sumar varios aciertos chiquitos antes que esperar el batacazo solitario. Este sábado 4 de julio, probá suerte con esta modalidad y cruzá los dedos.
Hace 1 hora
¿Soñaste con un animal? El verdadero número está en las últimas dos cifras
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de hoy? Te contamos que aunque el número que salga a la cabeza tenga cuatro cifras, como 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras (el 89, la rata). Así que si soñaste con un bicho, no te enchufes mirando el número grande: jugale siempre a las dos últimas. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo, que la suerte te acompañe!