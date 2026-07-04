Ibrahimovic ofrece su apoyo al australiano Herrington tras el penal fallado en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Australia vs Egipto - Estadio Dallas, Arlington, Texas, EEUU - 3 de julio de 2026. Lucas Herrington, de Australia, luce abatido tras el partido

Zlatan Ibrahimovic mostró su lado más cálido al enviar palabras de ánimo ‌al adolescente australiano ‌Lucas Herrington después de que fallara un penal contra Egipto en la tanda de los dieciseisavos de final del Mundial.

El central de 18 años estrelló en el travesaño el cuarto lanzamiento de Australia desde el punto penal, dejando a ​Hossam Abdelmaguid ⁠la oportunidad de sellar la victoria para ‌Egipto, cosa que hizo.

Harry Souttar también falló ⁠para Australia.

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Australia perdió 4-2 ⁠en los penales después de un empate 1-1 tras la prórroga el viernes, prolongando su espera por ⁠una primera victoria en una ronda ​eliminatoria del torneo más importante del ‌fútbol.

"Los penales son como ‌una lotería. Si marcas, te conviertes en héroe; ⁠si no marcas, lamentablemente te conviertes en un cero", dijo el gran exjugador sueco Ibrahimovic en Fox, donde trabaja como analista del ​Mundial.

"Sólo ‌quiero dirigirme a Herrington. Tienes 18 años, eres joven, esto es apenas el comienzo de tu carrera".

"Al dar ese paso al frente, mostraste mucho coraje; no todo ⁠el mundo lo hace. Amigo mío, eres el mejor. No escuches al resto".

"Pero escucha, Herrington, si quieres ponerte en contacto, aquí estoy".

Seis de los titulares de Australia tenían 23 años o menos, incluido Herrington.

"Probablemente soy el primero en tirarme abajo y ser ‌duro conmigo mismo, así que escuchar eso de una leyenda del juego significa mucho", dijo Herrington al ser consultado por el mensaje de Ibrahimovic.

"Creo que mucha gente se preguntaría por qué di ‌ese paso. El cuerpo técnico del equipo me respaldó: creyeron en mí. Convertí mis penales durante la ‌semana. Lo practicamos. ⁠Tenía confianza, así que fue simplemente, (...) sabía dónde quería ponerlo. Hice mi ​rutina y, desafortunadamente, no salió como quería".

Con información de Reuters