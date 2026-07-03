China tacha de "difamación maliciosa" las críticas de EEUU y la UE a la nueva ley sobre etnias

FOTO DE ARCHIVO. Un manifestante tibetano utiliza un megáfono mientras los agentes de policía separan a los manifestantes tibetanos de los simpatizantes chinos, durante la visita de tres días del presidente chino Xi Jinping a Budapest, Hungría

Por Joe Cash y Ben ​Blanchard

PEKÍN/TAIPÉI, 3 jul (Reuters) - China desestimó el viernes las críticas de EEUU y la UE a la nueva ley del país sobre la unidad étnica, ‌calificándolas de "difamación maliciosa" e injerencia en ‌sus asuntos internos; una legislación que un alto funcionario taiwanés comparó con un edicto imperial, dado su alcance global.

La ley, que entró en vigor el miércoles, proporciona a Pekín la base para tomar medidas contra personas fuera de sus fronteras.

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China aprobó la ley en marzo con el fin de crear una identidad nacional "compartida" entre los 55 grupos étnicos minoritarios del país, entre los que se incluyen los tibetanos ​y los uigures, algunos ⁠de los cuales se sienten oprimidos bajo el gobierno chino y han organizado ‌con frecuencia protestas, algunas de ellas violentas.

La ley incluye una cláusula ⁠que establece que las personas y los grupos ⁠fuera de las fronteras de la República Popular de China pueden ser considerados legalmente responsables de socavar "la unidad y el progreso étnicos o de incitar al separatismo étnico".

El ⁠portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que el ​fortalecimiento del Estado de derecho contribuye a proteger mejor ‌los derechos e intereses de todos los ‌grupos étnicos y a reforzar la unidad étnica.

"Ciertos países se aferran a prejuicios ⁠ideológicos y, con fines de manipulación política, hacen la vista gorda ante el desarrollo económico y social de China y sus logros en materia de derechos humanos", señaló al preguntársele por la preocupación de EEUU y la UE.

Según Guo, estos ​países "difaman maliciosamente" las ‌políticas étnicas de China inventando información, interfiriendo en los asuntos internos del país y socavando la unidad étnica china.

"Instamos a los países en cuestión a que respeten los hechos básicos, dejen de difundir mentiras y dejen de dar tanta importancia a las denominadas cuestiones étnicas".

PREOCUPACIÓN EN TAIWÁN

La ⁠ley ha despertado especial alarma en Taiwán, territorio reivindicado por China, ya que podría proporcionar a Pekín otra base jurídica para perseguir a los taiwaneses a los que considera separatistas.

Chiu Chui-cheng, director del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, encargado de la política hacia China, dijo este viernes a una emisora de radio taiwanesa que el alcance de la ley es "global y casi ilimitado".

Los taiwaneses deberían tener cuidado al viajar a países con ‌estrechos vínculos con Pekín, como Bielorrusia y Camboya, donde podrían correr el riesgo de ser extraditados a China, añadió.

"Es casi como un edicto imperial: su jurisdicción de largo alcance parece llegar a todas partes, como si el mundo entero debiera obedecerla", dijo Chiu.

El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín y sostiene que el sistema ‌jurídico chino no tiene jurisdicción ni autoridad en Taiwán.

El jueves, Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, dijo que "no hay motivo de preocupación" para los ‌taiwaneses que visiten ⁠el país, pero también lanzó una advertencia.

"Si las fuerzas independentistas de Taiwán, con el fin de lograr la independencia, llevan a cabo ​actos que dividan la nación y socaven la unidad étnica, sin duda serán castigadas de acuerdo con la ley", añadió.

(Reportaje de Joe Cash en Pekín y Ben Blanchard en Taipéi; edición de Christopher Cushing y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)