Queiroz atribuye la eliminación mundialista de Ghana a la falta de madurez

Por Gabriel Araujo
KANSAS CITY, 4 jul (Reuters) - La falta de experiencia de Ghana y su incapacidad para mantener la calma bajo presión fueron factores decisivos en la derrota 1-0 ante Colombia que selló su eliminación del Mundial, dijo el seleccionador Carlos Queiroz tras la caída en dieciseisavos de final.
Jhon Arias marcó el único gol de Colombia en el minuto 14, poco después de que el equipo africano se viera obligado a reorganizar su defensa cuando el lateral derecho Marvin Senaya salió lesionado y fue reemplazado por Alidu Seidu.
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• "Sentí muy rápido que algunos de los jugadores ghaneses tenían miedo. No estaban tranquilos, serenos y concentrados cuando llegó la presión", dijo Queiroz.
• "Es un equipo muy joven. Necesitamos más experiencia, necesitamos tiempo para que algunos jugadores ganen lo que llamamos madurez", añadió el técnico portugués de 73 años.
• "Cuando juegas este tipo de competición a este nivel, no puedes contar sólo con el entusiasmo de los jóvenes", afirmó.
• Queiroz dijo que Colombia fue el mejor equipo de la noche y mereció avanzar.
• "El gol llegó demasiado pronto para nosotros. (...) Nos tomó algo de tiempo ajustarnos y recuperarnos de esa sustitución, y el gol llegó en el momento en que intentábamos reacomodar a nuestro equipo", dijo Queiroz.
• El seleccionador de Ghana reconoció que su equipo mejoró en la segunda mitad, pero nunca tuvo el control del partido.
Con información de Reuters