Queiroz atribuye la eliminación mundialista de Ghana a la falta de madurez

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, antes del partido

Por Gabriel ​Araujo

KANSAS CITY, 4 jul (Reuters) - La falta de experiencia de Ghana y ‌su incapacidad para ‌mantener la calma bajo presión fueron factores decisivos en la derrota 1-0 ante Colombia que selló su eliminación del Mundial, dijo el seleccionador Carlos Queiroz tras la caída en dieciseisavos ​de final.

Jhon ⁠Arias marcó el único gol ‌de Colombia en el minuto ⁠14, poco después de ⁠que el equipo africano se viera obligado a reorganizar su defensa cuando el ⁠lateral derecho Marvin Senaya salió ​lesionado y fue reemplazado ‌por Alidu Seidu.

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• "Sentí muy ‌rápido que algunos de los jugadores ⁠ghaneses tenían miedo. No estaban tranquilos, serenos y concentrados cuando llegó la presión", dijo Queiroz.

• "Es un equipo ​muy ‌joven. Necesitamos más experiencia, necesitamos tiempo para que algunos jugadores ganen lo que llamamos madurez", añadió el técnico portugués de 73 ⁠años.

• "Cuando juegas este tipo de competición a este nivel, no puedes contar sólo con el entusiasmo de los jóvenes", afirmó.

• Queiroz dijo que Colombia fue el mejor equipo de la noche y ‌mereció avanzar.

• "El gol llegó demasiado pronto para nosotros. (...) Nos tomó algo de tiempo ajustarnos y recuperarnos de esa sustitución, y el gol llegó en el ‌momento en que intentábamos reacomodar a nuestro equipo", dijo Queiroz.

• El seleccionador de Ghana ‌reconoció que ⁠su equipo mejoró en la segunda mitad, pero nunca ​tuvo el control del partido.

Con información de Reuters