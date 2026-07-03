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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 3 de julio

Conocé los precios promedio de nafta, gasoil y GNC en CABA y PBA para hoy viernes 3 de julio de 2026, según las principales petroleras.

03 de julio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires para este viernes 3 de julio de 2026 se mantienen actualizados según los valores de pizarra informados por las principales estaciones de servicio. A continuación, el detalle por empresa:

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048.00
  • Nafta Premium: $2262.00
  • Gasoil Común: $2115.00
  • Gasoil Premium: $2323.00
  • GNC: $729.00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2135.15
  • Nafta Premium: $2438.29
  • Gasoil Común: $2198.64
  • Gasoil Premium: $2498.71
  • GNC: $674.00

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil Común: $2189.00
  • Gasoil Premium: $2469.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2027.00
  • Nafta Premium: $2406.00
  • Gasoil Común: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2446.00
  • GNC: $699.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil Común: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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