Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 3 de julio

Los precios de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires para este viernes 3 de julio de 2026 se mantienen actualizados según los valores de pizarra informados por las principales estaciones de servicio. A continuación, el detalle por empresa:
Precios YPF
- Nafta Súper: $2048.00
- Nafta Premium: $2262.00
- Gasoil Común: $2115.00
- Gasoil Premium: $2323.00
- GNC: $729.00
Precios Shell
- Nafta Súper: $2135.15
- Nafta Premium: $2438.29
- Gasoil Común: $2198.64
- Gasoil Premium: $2498.71
- GNC: $674.00
Precios Axion
- Nafta Súper: $2099.00
- Nafta Premium: $2429.00
- Gasoil Común: $2189.00
- Gasoil Premium: $2469.00
- GNC: $550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2027.00
- Nafta Premium: $2406.00
- Gasoil Común: $2180.00
- Gasoil Premium: $2446.00
- GNC: $699.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597.00
- Nafta Premium: $1825.00
- Gasoil Común: $1754.00
- Gasoil Premium: $1899.00
- GNC: $529.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030.00
- Nafta Premium: $2223.00
- Gasoil Premium: $2389.00
- GNC: $709.00
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.