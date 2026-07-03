Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 3 de julio

Los precios de los combustibles en CABA y Provincia de Buenos Aires para este viernes 3 de julio de 2026 se mantienen actualizados según los valores de pizarra informados por las principales estaciones de servicio. A continuación, el detalle por empresa:

Precios YPF

Nafta Súper: $2048.00

Nafta Premium: $2262.00

Gasoil Común: $2115.00

Gasoil Premium: $2323.00

GNC: $729.00

Precios Shell

Nafta Súper: $2135.15

Nafta Premium: $2438.29

Gasoil Común: $2198.64

Gasoil Premium: $2498.71

GNC: $674.00

Precios Axion

Nafta Súper: $2099.00

Nafta Premium: $2429.00

Gasoil Común: $2189.00

Gasoil Premium: $2469.00

GNC: $550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2027.00

Nafta Premium: $2406.00

Gasoil Común: $2180.00

Gasoil Premium: $2446.00

GNC: $699.00

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil Común: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

Precios VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.