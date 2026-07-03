Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 3 de julio

Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa

El dólar arrancó la segunda mitad del año con una clara tendencia alcista y con una fuerte demanda que fue controlada con operaciones puntuales que por las características el mercado sospecha que fueron realizadas por el BCRA. Generó temor la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central.