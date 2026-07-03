Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 3 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 16 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 3 de julio
El dólar blue cotiza este viernes 3 de julio con una variación nula en el mercado informal. La moneda estadounidense se ofrece a $1525 para la venta y se adquiere a $1505 para la compra, manteniéndose sin cambios respecto a la jornada anterior.
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Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
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El ingreso de divisas por exportaciones permitió sostener la estabilidad financiera y mejorar las reservas netas, aunque la salida de dólares por atesoramiento, turismo, intereses y giro de utilidades limita la capacidad de acumulación del Banco Central.
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Exportación de la crisis: la motosierra llegó a Chile y los viajes cayeron un 50%
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El dólar oficial y el blue cerraron sin cambios pero volvieron a subir los financieros
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Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa
El dólar arrancó la segunda mitad del año con una clara tendencia alcista y con una fuerte demanda que fue controlada con operaciones puntuales que por las características el mercado sospecha que fueron realizadas por el BCRA. Generó temor la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
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Las empresas ya giraron al exterior U$S 2.600 millones en dividendos durante 2026
La flexibilización del cepo cambiario aceleró el envío de utilidades a las casas matrices. El Banco Central señaló que ya se regularizó la mitad de la deuda comercial acumulada hasta fines de 2023.
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El dólar oficial subió y rompió el techo de los $ 1.500
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Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos
La iniciativa busca abrir una nueva vía de financiamiento en un contexto en el que el país sigue fuera de los mercados internacionales y reabre el debate sobre la nacionalidad como instrumento económico.
06:56 | 29/06/2026
Sin cambios en el oficial, los dólares paralelos cerraron sin tendencia definida
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00:05 | 29/06/2026
Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial
Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.
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El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato
La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc.
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