Suiza avanza a octavos tras vencer a Argelia con goles de Embolo y Ndoye

Suiza se impuso con facilidad a Argelia por 2-0 el jueves y se clasificó para los octavos de final del Mundial, gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.
• El primer gol suizo lo gestó el joven talento de 20 años Johan Manzambi, que se internó por la banda izquierda antes de enviar un pase raso al área para que Embolo rematara a puerta.
• Fue la segunda asistencia de Manzambi en el torneo. El joven también ha marcado tres goles en cuatro partidos del Mundial, a pesar de haber sido titular solo en dos ocasiones.
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• Suiza amplió su ventaja un minuto después del inicio del segundo tiempo cuando Ndoye definió con calma por encima del arquero argelino Luca Zidane, tras un rebote favorable en el borde del área.
• Suiza, que quedó eliminada en octavos de final en 2006, 2014, 2018 y 2022, espera romper esta vez ese ciclo de decepciones. La selección, tres veces cuartofinalista del Mundial, no ha alcanzado los cuartos de final desde 1954.
• Suiza permanecerá en Vancouver, donde se enfrentará el martes a Colombia o a Ghana en octavos de final.
(Reportaje de Pearl Josephine Nazare desde Vancouver;)