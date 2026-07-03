Suiza avanza a octavos tras vencer a Argelia con goles de Embolo y Ndoye

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Suiza contra Argelia

Suiza se impuso con facilidad a Argelia por ‌2-0 el jueves ‌y se clasificó para los octavos de final del Mundial, gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye.

• El primer gol suizo ​lo gestó ⁠el joven talento de 20 ‌años Johan Manzambi, ⁠que se internó por ⁠la banda izquierda antes de enviar un pase raso al área ⁠para que Embolo rematara ​a puerta.

• Fue la ‌segunda asistencia de ‌Manzambi en el torneo. El ⁠joven también ha marcado tres goles en cuatro partidos del Mundial, a pesar ​de haber ‌sido titular solo en dos ocasiones.

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• Suiza amplió su ventaja un minuto después del inicio del segundo ⁠tiempo cuando Ndoye definió con calma por encima del arquero argelino Luca Zidane, tras un rebote favorable en el borde del área.

• Suiza, que quedó eliminada en ‌octavos de final en 2006, 2014, 2018 y 2022, espera romper esta vez ese ciclo de decepciones. La selección, tres veces ‌cuartofinalista del Mundial, no ha alcanzado los cuartos de final desde ‌1954.

• Suiza ⁠permanecerá en Vancouver, donde se enfrentará el ​martes a Colombia o a Ghana en octavos de final.

(Reportaje de Pearl Josephine Nazare desde Vancouver;)