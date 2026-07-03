El seleccionador de Portugal elogia al árbitro tras la victoria ante Croacia en el Mundial

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, antes del partido contra Croacia en el Estadio de Toronto, Toronto, Canadá

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dijo que su equipo mereció la victoria por ‌2-1 sobre Croacia en ‌los dieciseisavos del Mundial disputados el jueves y elogió al árbitro por acertar en las decisiones clave en un partido trepidante que estuvo a la altura de las expectativas.

A Portugal se le concedió un penalti tras una revisión del árbitro asistente de vídeo, que ​Cristiano Ronaldo transformó ⁠para igualar el tanto inicial de Ivan Perišić. ‌A continuación, Gonçalo Ramos marcó de cabeza ⁠en el tiempo de descuento ⁠para poner a Portugal por delante.

Croacia pareció haber empatado en el último suspiro, pero el gol fue anulado ⁠por fuera de juego tras otra revisión del ​VAR, lo que provocó que los ‌aficionados del equipo, situados ‌en el fondo sur del Estadio de Toronto, ⁠lanzaran objetos al terreno de juego.

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"No hubo decisiones erróneas. Hoy hemos tenido suerte", dijo Martínez cuando se le preguntó si el VAR le había privado ​a Croacia ‌de un segundo gol.

"Los datos del balón con chip mostraron que era fuera de juego, y el penalti también fue claro. Entiendo el trabajo de (el seleccionador croata, Zlatko) Dalić con ⁠este equipo y es una pena que hoy solo haya habido un ganador".

Dalić tenía una opinión diferente sobre el arbitraje del partido y dijo que no estaba contento con el "mal arbitraje".

Portugal se enfrentará ahora a España en octavos de final en Dallas, y Martínez espera un encuentro ‌de gran calidad entre dos pesos pesados europeos.

"Respetamos la calidad de España. Creo que va a ser un partido fantástico, va a ser el partido europeo de este Mundial", dijo.

Cuando se le preguntó cómo gestiona los ‌nervios en partidos tan cruciales, Martínez respondió que había aprendido a controlar sus emociones y que era importante mantener ‌la racionalidad ⁠y la calma.

Sin embargo, añadió que el partido del jueves le había pasado factura.

"Me ​he quedado sin pelo por esto, pero creo que merece la pena".

Con información de Reuters