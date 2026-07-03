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El seleccionador de Portugal elogia al árbitro tras la victoria ante Croacia en el Mundial

03 de julio, 2026 | 02.11

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dijo que su equipo mereció la victoria por ‌2-1 sobre Croacia en ‌los dieciseisavos del Mundial disputados el jueves y elogió al árbitro por acertar en las decisiones clave en un partido trepidante que estuvo a la altura de las expectativas.

A Portugal se le concedió un penalti tras una revisión del árbitro asistente de vídeo, que ​Cristiano Ronaldo transformó ⁠para igualar el tanto inicial de Ivan Perišić. ‌A continuación, Gonçalo Ramos marcó de cabeza ⁠en el tiempo de descuento ⁠para poner a Portugal por delante.

Croacia pareció haber empatado en el último suspiro, pero el gol fue anulado ⁠por fuera de juego tras otra revisión del ​VAR, lo que provocó que los ‌aficionados del equipo, situados ‌en el fondo sur del Estadio de Toronto, ⁠lanzaran objetos al terreno de juego.

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"No hubo decisiones erróneas. Hoy hemos tenido suerte", dijo Martínez cuando se le preguntó si el VAR le había privado ​a Croacia ‌de un segundo gol.

"Los datos del balón con chip mostraron que era fuera de juego, y el penalti también fue claro. Entiendo el trabajo de (el seleccionador croata, Zlatko) Dalić con ⁠este equipo y es una pena que hoy solo haya habido un ganador".

Dalić tenía una opinión diferente sobre el arbitraje del partido y dijo que no estaba contento con el "mal arbitraje".

Portugal se enfrentará ahora a España en octavos de final en Dallas, y Martínez espera un encuentro ‌de gran calidad entre dos pesos pesados europeos.

"Respetamos la calidad de España. Creo que va a ser un partido fantástico, va a ser el partido europeo de este Mundial", dijo.

Cuando se le preguntó cómo gestiona los ‌nervios en partidos tan cruciales, Martínez respondió que había aprendido a controlar sus emociones y que era importante mantener ‌la racionalidad ⁠y la calma.

Sin embargo, añadió que el partido del jueves le había pasado factura.

"Me ​he quedado sin pelo por esto, pero creo que merece la pena".

Con información de Reuters

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