Irán advierte a EEUU e Israel de que no ataquen antes del funeral en honor a Jamenei

Un comandante militar iraní advirtió el jueves a Estados Unidos e Israel contra cualquier ataque a Irán, mientras el país se prepara para el funeral de Estado del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que falleció en unos ataques aéreos el primer día de la guerra.
"Advertimos a los enemigos de Irán, especialmente a EEUU y al régimen sionista (Israel), que eviten cualquier error de cálculo y que tengan en cuenta la dura represalia que nuestras fuerzas armadas aplicarían ante cualquier amenaza y agresión contra nuestro país", dijo Alí Abdollahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, en un comunicado difundido por los medios de comunicación estatales.
Las procesiones fúnebres en honor a Jamenei comenzarán el 4 de julio en Teherán y concluirán el 9 de julio con su entierro en su ciudad natal, Mashhad, con ceremonias adicionales previstas en Qom e Irak entre esas fechas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, lanzó una advertencia similar en la que señaló que Teherán daría una respuesta inmediata y contundente a cualquier amenaza contra su pueblo o sus dirigentes, tras los comentarios del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien dijo que el actual líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, estaba "condenado a muerte".
Los medios de comunicación iraníes informaron de un refuerzo de las medidas de seguridad durante el periodo del funeral, mientras que el director de la Organización de Aviación Civil de Irán dijo el miércoles que se aplicarían restricciones temporales del espacio aéreo sobre varias ciudades, entre ellas Teherán y Mashhad.
Con información de Reuters