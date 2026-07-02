ARCA prepara cambios en el régimen courier: eliminará el límite de cinco envíos

Los cambios que aplicará ARCA en los envíos internacionales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), comenzó a delinear una profunda reforma del régimen de envíos internacionales por courier que podría modificar por completo la forma en que los argentinos realizan compras en el exterior.

Entre los principales cambios que anticipó la ex AFIP se encuentra la eliminación del actual esquema que permite hasta cinco envíos anuales con trazabilidad por un valor de hasta 400 dólares, además de la implementación de un sistema totalmente digital para agilizar los controles aduaneros.

Los anuncios fueron realizados por el director general de Aduanas, José Andrés Velis, durante la Jornada Comex organizada por el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), un encuentro que reunió a más de 200 participantes entre asistentes presenciales y virtuales. Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado con el funcionamiento del régimen courier.

El funcionario reconoció que el sistema vigente presenta importantes deficiencias en materia de control y trazabilidad de los envíos internacionales. Según explicó, actualmente la Aduana dispone del CUIT del destinatario, pero en muchos casos pierde la vinculación con el domicilio fiscal, lo que dificulta las tareas de fiscalización y abre la puerta a maniobras irregulares.

Velis aseguró que el régimen vigente "se desbordó" y confirmó que la intención del organismo es reemplazar el actual sistema de cinco envíos por un nuevo mecanismo que permita obtener información completa del comprador desde el momento mismo en que se realiza la operación comercial.

Cómo será el nuevo esquema de envíos internacionales

En ese sentido, adelantó que la semana pasada comenzó una prueba piloto junto a Amazon para desarrollar un esquema en el cual el marketplace recaude los impuestos correspondientes al momento de concretarse la compra. De esta manera, la Aduana recibiría de forma anticipada toda la información necesaria para realizar los controles, reducir tiempos operativos y mejorar la evaluación de riesgos antes del ingreso de la mercadería al país.

El objetivo es que la información del comprador pueda cruzarse automáticamente con distintas bases de datos oficiales, evitando situaciones detectadas en los últimos meses, como operaciones realizadas utilizando el CUIT de menores de edad o incluso de personas fallecidas. Según explicó el funcionario, parte de estos inconvenientes responde a demoras en la actualización de datos entre distintos organismos estatales, especialmente durante procesos sucesorios.

Además de los cambios en el régimen courier, Velis anunció que la Aduana avanzará hacia una digitalización integral de sus procedimientos. Entre las iniciativas mencionó un convenio firmado con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security), con el objetivo de profundizar el modelo de "Aduana sin papeles".



