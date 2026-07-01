El ajuste de la ex AFIP responde al mecanismo de actualización semestral previsto por la legislación vigente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará a partir de julio una nueva actualización del Monotributo, que modificará tanto las cuotas mensuales como las escalas de facturación permitidas para permanecer dentro del régimen simplificado.

El ajuste de la ex AFIP responde al mecanismo de actualización semestral previsto por la legislación vigente y se calcula en función de la inflación acumulada durante los últimos seis meses.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por especialistas tributarios, el incremento rondará el 14,3 por ciento, porcentaje que impactará tanto en el importe que deberán abonar los pequeños contribuyentes como en los límites máximos de ingresos anuales de cada categoría.

La actualización alcanza a millones de monotributistas de todo el país y forma parte del esquema automático de adecuación de las escalas, que busca evitar que la inflación expulse a contribuyentes del régimen simplificado únicamente por el aumento nominal de su facturación.

Cuánto costará el monotributo en julio 2026

Tras el aumento, las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: servicios: $56.501,85. bienes: $55.227,06

Categoría D: servicios: $72.414,10; bienes: $70.661,26

Categoría E: servicios: $102.537,97; bienes: $92.658,35

Categoría F:servicios: $129.045,32; bienes: $111.198,27

Categoría G: servicios: $197.108,23; bienes: $135.918,34

Categoría H: servicios: $447.346,93; bienes: $272.063,40

Categoría I: servicios: $824.802,26; bienes: $406.512,05

Categoría J:servicios: $999.007,65; bienes: $497.059,41

Categoría K: servicios: $1.381.687,90; bienes: $600.879,51

Las categorías iniciales concentran actualmente la mayor parte del padrón de monotributistas, por lo que la actualización impactará especialmente sobre trabajadores independientes, profesionales, pequeños comerciantes y prestadores de servicios que desarrollan actividades bajo este régimen.

Además del aumento en las cuotas, ARCA elevará los topes máximos de facturación anual permitidos para cada categoría. Estos nuevos límites buscan reflejar el proceso inflacionario registrado durante el último semestre y permitir que los contribuyentes continúen dentro del régimen sin necesidad de pasar al régimen general únicamente por el incremento de precios.

Los topes quedarían de la siguiente manera:

La Categoría A -la más baja- pasaría de un tope actual de $10,2 millones a unos $12 millones anuales.

La Categoría B subiría hasta cerca de $17,6 millones.

La Categoría C sería de $24,7 millones.

La Categoría H podría elevarse hasta aproximadamente $82,1 millones.

La Categoría J llegaría a unos $105,3 millones.

El tope máximo de facturación para permanecer dentro del Monotributo corresponde a la Categoría K y, desde julio de 2026, se elevaría a $127 millones anuales (actualmente asciende a $108.357.084,05 anuales).