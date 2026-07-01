El estadio más pequeño del Mundial, situado en Toronto, está listo para su gran partido

Imagen de archivo de una pantalla gigante mostrando el número de espectadores del partido del Grupo I del Mundial entre Senegal e Irak, en el Estadio de Toronto, Canadá.

​El partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo que enfrentará el jueves a Portugal y Croacia podría ser el último de Cristiano Ronaldo o Luka Modric ‌en el mayor escenario del fútbol, y ‌este momento trascendental tendrá lugar en el estadio más pequeño del torneo.

Si había algún escepticismo sobre cómo se mantendría el Estadio de Toronto, con capacidad para 43.036 espectadores, frente a sus gigantescos pares de Estados Unidos y México, este quedó disipado gracias al ambiente electrizante, las entradas agotadas y los momentos especiales vividos en los cinco partidos que acogió.

El Toronto Stadium no es el estadio más grandioso, pero lo que le falta en tamaño lo compensa acercando ​a los aficionados a la ⁠acción y a los jugadores, ya que hay muy pocos asientos con mala visibilidad en ‌el recinto.

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Antes de acoger los partidos del Mundial, el estadio del Toronto ⁠FC de la Major League Soccer se sometió a ⁠una remodelación de 158 millones de dólares canadienses (111,4 millones de dólares) para adaptar su aforo a los estándares del torneo, y esas modificaciones temporales están dando sus frutos.

El aficionado James Cuthbert ⁠comentó que, en marzo, cuando Canadá se enfrentó a Islandia en un partido amistoso, ​el recinto no parecía un estadio mundialistas, ya que aún se ‌estaba renovando. Pero cuando volvió el viernes para ‌ver el partido de la fase de grupos entre Senegal e Irak, quedó impresionado.

"Se ⁠nota la diferencia, parece más un estadio de categoría mundial", afirmó Cuthbert, que también asistió al Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Cuthbert y su mujer estaban sentados en la última fila de una sección del nivel 200 del Toronto Stadium, pero estaban muy contentos con las vistas. "Estamos ​en los asientos ‌más altos, pero la sensación es increíble. El simple hecho de estar tan cerca de todo (…) y sigue teniendo ese mismo ambiente de Mundial", señaló.

Los estadios de la NFL que acogen partidos del Mundial en Estados Unidos son impresionantes. Su aforo, de entre 64.000 y 80.000 espectadores, permite que haya más aficionados en las ⁠gradas, y el mediapunta belga Kevin De Bruyne afirmó que los estadios de Seattle y Los Ángeles transmitían una auténtica sensación de la NFL.

México también alberga uno de los recintos con más historia del fútbol: el Estadio Azteca, con 80.824 localidades, donde el gran brasileño Pelé y el argentino Diego Maradona ganaron el Mundial. Este último también marcó allí sus famosos goles de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"» en 1986 contra Inglaterra.

El Estadio de Toronto no es grande, ni ha sido ‌aún testigo de momentos decisivos en la escena mundial. Pero este recinto, situado a orillas del lago Ontario en el centro de la ciudad, se construyó para el fútbol y su reducido tamaño crea un ambiente único e íntimo.

El capitán de Croacia, Luka Modric, fue ovacionado por un mar de aficionados vestidos de rojo y blanco que celebraban su partido número 200 con la selección ‌la semana pasada, tras la victoria de su equipo por 1-0 sobre Panamá.

No hacía falta conocer la letra de la canción croata para emocionarse ante la pasión y la emoción que resonaban en el ‌recinto al aire libre mientras ⁠Modric y el equipo daban una vuelta al campo para aplaudir a sus aficionados.

La final en el Toronto Stadium es un gran acontecimiento en el ​que hay mucho en juego para Ronaldo y Modric, los antiguos compañeros del Real Madrid que buscan un final perfecto para sus carreras en el Mundial. Pero el pequeño estadio junto al lago está listo para aprovechar el momento.

(1 dólar = 1,4182 dólares canadienses)

(Editado en español por Carlos Serrano)