Los chips de la UE se enfrentan a un "futuro sombrío" por riesgos con China y EEUU, según un informe

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración que muestra la placa base y el chip de la computadora.

Los controles a la exportación de China, la dependencia de Estados Unidos en materia de tecnología ‌y la debilidad estructural de ‌la industria europea de chips hacen que esta se enfrente a un "futuro sombrío", según reveló el jueves un informe financiado por la UE.

El informe independiente elaborado por el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el centro de estudios francés Institut Montaigne concluyó que los ​controles de exportación chinos ⁠sobre minerales y imanes críticos, así como el riesgo ‌de una guerra en el estrecho de Taiwán, ⁠constituían amenazas importantes para el ⁠suministro.

Otra fuente de vulnerabilidad radica en la dependencia de la UE respecto a EEUU en materia de tecnología, incluido el software ⁠de diseño, y en la posibilidad de que EEUU ​bloquee las exportaciones a China del proveedor ‌de equipos para la fabricación ‌de chips ASML , la empresa más valiosa de Europa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ⁠Congreso de EEUU está debatiendo un proyecto de ley que otorgaría a Washington la facultad de imponer unilateralmente controles a la exportación a países aliados y a sus empresas.

"Aunque ​Pekín sigue ‌pareciendo la mayor amenaza, la dependencia de Washington parece haberse convertido en una preocupación mucho mayor bajo la segunda administración Trump", dijo a Reuters el coautor Joris Teer, analista político del Instituto de Estudios ⁠de Seguridad.

La Comisión Europea pretende reforzar la industria del bloque y, en junio, propuso una "Ley de chips 2.0" que los legisladores de la UE deben debatir ahora.

La propuesta incluye incentivos para mejorar la demanda de chips fabricados en el mercado interior y también se sumó a la «Pax Silica» de Washington, una iniciativa de países ‌aliados que cooperan para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro.

Además de cooperar con los aliados para contrarrestar a China, Teer señaló que la "única vía viable" para Europa es aprovechar sus puntos fuertes existentes, como los equipos para la fabricación ‌de chips producidos por ASML, con el fin de mejorar su posición negociadora.

El informe, que se basó en fuentes del sector, políticas ‌y académicas, también ⁠reveló que factores como los persistentemente elevados precios de la energía en Europa, la falta ​de capital privado y el declive de las industrias que utilizan chips han socavado la competitividad del sector.

(Reportaje de Toby Sterling; edición de Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)