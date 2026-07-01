El vicepresidente de EEUU dice que las opiniones del Vaticano sobre la inmigración son "preocupantes"

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV se reúne con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el Vaticano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el martes que no estaba de acuerdo ‌con las opiniones del ‌Vaticano sobre la inmigración, calificándolas de "preocupantes", tras los repetidos comentarios del papa León XIV en los que expresaba su desaprobación por las medidas de mano dura del presidente Donald Trump en materia de inmigración.

León, el primer papa estadounidense, ha pedido una "profunda reflexión" en Estados Unidos sobre ​cómo se trata ⁠a los migrantes bajo el mandato de Trump, ‌ha calificado al Gobierno de Trump de "extremadamente irrespetuoso" ⁠con los inmigrantes y ha ⁠criticado lo que ha denominado "su trato inhumano".

"Creo que algunas de las declaraciones que han salido del Vaticano sobre la cuestión ⁠de la inmigración en particular han sido preocupantes ​y, en última instancia, no estoy ‌de acuerdo con ellas", dijo ‌Vance, que es católico, en una entrevista en Fox ⁠News.

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"Lo que les digo a los líderes católicos con los que hablo y que no están de acuerdo con nuestras políticas de inmigración es que, ya sabes, ​no ‌tengo una actitud hostil al respecto. Les invito a dialogar, pero también les animo a que recuerden que la migración masiva tiene víctimas".

Trump ha llevado a cabo una campaña de mano dura ⁠contra la inmigración y de deportaciones que, según los grupos defensores de los derechos humanos, ha violado la libertad de expresión y el derecho a un proceso justo, y ha creado un entorno inseguro, especialmente para las minorías étnicas, que han expresado su preocupación por la discriminación racial.

Trump, que se ‌ha mostrado crítico con León, afirma que su objetivo es mejorar la seguridad interior y frenar la inmigración irregular.

León también se ha mostrado crítico con otras políticas que ha llevado a cabo Trump.

El Vaticano se ha negado a ‌sumarse a la denominada iniciativa de Trump "Consejo de la Paz" para Gaza.

El papa ha criticado la guerra en Irán que comenzó ‌el 28 ⁠de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, y recientemente ha elogiado ​un acuerdo provisional entre Washington y Teherán que, espera, pondrá fin al conflicto.

Con información de Reuters