Costa de Marfil vs. Noruega: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Costa de Marfil se enfrentará a su par de Noruega en un cruce inédito y clave este martes 30 de junio a partir de las 14 hs (horario de Argentina) en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Estados Unidos. El encuentro tiene eliminación directa y determina quién pasa a octavos de final del Mundial 2026.

Ambos seleccionados llegan a esta instancia después de finalizar la segunda posición de sus respectivas zonas: los africanos escoltaron a Alemania en el Grupo E con 6 puntos, mientras que los europeos hicieron lo propio en el Grupo I detrás de Francia, cosechando la misma cantidad de puntos.

Costa de Marfil vs. Noruega: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño, la técnica y las destrezas de sus jugadores, la inteligencia artificial anticipó que será un partido sumamente parejo, friccionado en la mitad de la cancha y con una marcada paridad táctica. Sin embargo, estimó que el ganador del encuentro será Costa de Marfil con la mínima diferencia en un desarrollo cerrado y sumamente disputado.

El marcador eventual proyectado para el tiempo reglamentario es un 1 a 0 o un ajustado 2 a 1 a favor del combinado africano. Así establecería su clasificación histórica a los octavos de final de la Copa del Mundo, donde deberá medirse ante Brasil.

Costa de Marfil será el ganador del partido, según la IA

Costa de Marfil ha demostrado ser una de las grandes revelaciones defensivas del certamen, habiendo recibido únicamente dos goles en contra durante la primera etapa. Apoyados en el despliegue físico y la rigurosidad de Ibrahim Sangaré en el eje del mediocampo, junto a la jerarquía de Franck Kessié, "Los Elefantes" buscarán cortar los circuitos de juego del rival y explotar las transiciones rápidas por las bandas.

Por su parte, Noruega mostrará fuerza ofensiva gracias a la figura de Erling Haaland. El delantero del Manchester City, que llega a este duelo tras registrar cuatro goles en la fase de grupos, será la principal preocupación de la zaga central marfileña.

El combinado noruego ha mostrado un poderío ofensivo respetable al marcar 8 goles en sus tres presentaciones, aunque su vulnerabilidad defensiva quedó en evidencia tras la dura derrota por 4-1 propinada por el seleccionado francés en la última jornada. La dependencia de Haaland frente a un bloque defensivo compacto como el africano plantea el mayor desafío estratégico para los europeos.

Al contrastar los antecedentes previos y el rendimiento individual, la IA concluye que el orden colectivo y la solidez defensiva de Costa de Marfil lograrán neutralizar la capacidad goleadora del artillero noruego. Además, la falta de variantes colectivas en el retroceso de Noruega inclina la balanza de manera milimétrica en favor del conjunto africano.