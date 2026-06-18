Haaland, desapercibido en Nueva York paseando en día libre de Noruega en el Mundial

Erling Haaland de Noruega antes del partido contra Irak

Tras marcar en Boston los goles que causaron un gran revuelo ‌en su país, ‌el delantero noruego Erling Haaland salió de incógnito para visitar los lugares de interés de Nueva York con su pareja durante un merecido descanso del Mundial el jueves.

Con una gorra de béisbol de color ​claro y ⁠gafas de sol oscuras, el delantero ‌de 25 años publicó en las ⁠redes sociales fotos en ⁠las que aparece con Isabel Haugseng Johansen en Times Square y frente al famoso restaurante ⁠Katz's Deli, sin que los neoyorquinos ​parecieran darse cuenta de ‌que uno de los futbolistas ‌más famosos del mundo se encontraba ⁠entre ellos.

"Ayuda disimular el pelo, la verdad", escribió Haaland en Snapchat, refiriéndose a su famosa melena rubia y suelta, ​que suele ‌llevar recogida en un moño cuando juega.

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Haaland marcó dos goles en victoria de Noruega 4-1 sobre Irak -su primer partido en un Mundial en ⁠28 años- y la recompensa para su equipo fueron un par de días libres antes de su encuentro con Senegal, que debutó en el Grupo I con una derrota 3-1 ante Francia.

Noruega y Senegal se enfrentarán en ‌el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey el 22 de junio, y el seleccionador noruego, Stale Solbakken, afirmó que estaba más que encantado de dejar que sus jugadores disfrutaran de ‌unos días de descanso y relajación con amigos y familiares.

"Todo el mundo necesita un pequeño ‌respiro. A ⁠los chicos les viene bien despejar un poco la mente y ​alejarse de mí y de los demás", afirmó Solbakken tras el partido.

Con información de Reuters