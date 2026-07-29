La miniserie romántica de 6 capítulos que estrenó Netflix y es un éxito

"El mapa de los anhelos", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Netflix sumó una de las ficciones más esperadas del año para los amantes del drama. Se trata de El mapa de los anhelos, una miniserie española de tan solo seis episodios basada en la exitosa novela homónima de la escritora Alice Kellen. La producción llegó a la plataforma con una propuesta visual impecable y una narrativa profunda que explora el dolor de la pérdida, el camino hacia la sanación y la belleza de las segundas oportunidades.

Con un talentoso elenco juvenil encabezado por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós, la historia promete conmover tanto a quienes leyeron el libro como a quienes descubren la historia por primera vez.

De qué trata "El mapa de los anhelos": dolor, búsqueda y amor

La trama sigue la vida de Greta (Alícia Falcó), una joven que siempre creció con la certidumbre de haber sido concebida con un propósito específico: salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), quien padece leucemia, mediante la donación de sus células madre. Sin embargo, el destino toma un giro trágico cuando Lucy fallece, dejando a Greta sumida en un profundo vacío existencial y sin un rumbo claro para su propia vida.

Antes de su partida, Lucy diseña un juego muy especial al que bautiza como "El mapa de los anhelos". Este desafío epistolar obliga a Greta a salir de su zona de confort, enfrentar su duelo y empezar a descubrir quién es realmente más allá de esta tragedia familiar. Durante ese recorrido lleno de pistas y aprendizajes, Greta conoce a Will Tucker (Pablo Álvarez), un joven carismático pero enigmático que carga con sus propias heridas del pasado. Juntos entablarán una conexión intensa que los llevará a plantearse si es posible amar sinceramente a otra persona sin antes aprender a amarse a uno mismo.

Protagonistas de "El mapa de los anhelos". (Crédito de foto: Netflix)

Las miniseries románticas: un género que consolida su éxito

El desembarco de esta producción reafirma la gran apuesta que Netflix viene haciendo durante los últimos años por las ficciones románticas y de formato breve. Las miniseries dramáticas centradas en las relaciones humanas se han transformado en una fórmula infalible que atrapa de inmediato a la audiencia global.

Este fenómeno encuentra su éxito en la capacidad de combinar narrativas dinámicas, ideales para maratonear en un solo fin de semana, con dilemas emocionales auténticos como la resiliencia y los vínculos afectivos. El mapa de los anhelos se suma a esta tendencia consolidada, para reafirmar que las historias románticas intensas siguen siendo uno de los géneros favoritos del público.