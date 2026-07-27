Estrenos Netflix en agosto 2026: las series y películas que llegan

El catálogo de Netflix se amplía en agosto con un despliegue de producciones que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Desde esperadas continuaciones de producciones latinoamericanas hasta thrillers de suspenso y grandes éxitos cinematográficos, la plataforma de streaming prepara una cartelera diversa adaptada para todos los gustos.

Cien años de soledad: segunda parte. La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez llega a su desenlace definitivo. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, esta segunda entrega retrata el cumplimiento paulatino de las profecías de Melquíades y la inevitable decadencia de Macondo. La llegada de la compañía bananera y el matrimonio de Fernanda del Carpio desencadenan los eventos finales que marcarán el destino de la estirpe Buendía. Estrenará semana a semana, a partir del 5 de agosto.



La última casa. Dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por el brasileño Wagner Moura junto a Greta Lee, esta cinta combina elementos de ciencia ficción y suspenso claustrofóbico. La trama sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propio hogar por una fuerza oscura e inexplicable. A medida que los recursos básicos comienzan a agotarse, los protagonistas deberán lidiar con la desesperación y los misterios que amenazan su supervivencia.