Estrenos Netflix en agosto 2026: las series y películas que llegan

El catálogo de Netflix se amplía en agosto con un despliegue de producciones que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Desde esperadas continuaciones de producciones latinoamericanas hasta thrillers de suspenso y grandes éxitos cinematográficos, la plataforma de streaming prepara una cartelera diversa adaptada para todos los gustos.
Los estrenos destacados del mes
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Cien años de soledad: segunda parte. La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez llega a su desenlace definitivo. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, esta segunda entrega retrata el cumplimiento paulatino de las profecías de Melquíades y la inevitable decadencia de Macondo. La llegada de la compañía bananera y el matrimonio de Fernanda del Carpio desencadenan los eventos finales que marcarán el destino de la estirpe Buendía. Estrenará semana a semana, a partir del 5 de agosto.
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La última casa. Dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por el brasileño Wagner Moura junto a Greta Lee, esta cinta combina elementos de ciencia ficción y suspenso claustrofóbico. La trama sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propio hogar por una fuerza oscura e inexplicable. A medida que los recursos básicos comienzan a agotarse, los protagonistas deberán lidiar con la desesperación y los misterios que amenazan su supervivencia.
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Susurran tu nombre. Basada en un bestseller y encabezada por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan, esta película de intriga se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos del año. La historia gira en torno a un escritor devastado por la desaparición de su hijo, quien en medio de una búsqueda desesperada descubre conexiones escalofriantes entre su tragedia familiar y un antiguo asesino serial no atrapado.
Calendario completo de estrenos por fecha
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4 de agosto: Corazones rebeldes (Temporada 2), Los Tudor (Temporadas 1-4)
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5 de agosto: Cien años de soledad: Parte 2 (primer episodio), Una esposa para Harry
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6 de agosto: Mi vida con los chicos Walter (Temporada 3)
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7 de agosto: La última casa, Acaramelados, Gatos callejeros, Muertos S.L. (Temporada 4), Charlie y la fábrica de chocolate
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8 de agosto: Robin Hood
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10 de agosto: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (Temporada 3)
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12 de agosto: Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía
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13 de agosto: Un hijo propio
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14 de agosto: La nueva Cenicienta, La fiera, Mi mejor amigo, su novia y yo
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19 de agosto: El amor es ciego: Reino Unido (Temporada 3), Quince días
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20 de agosto: Sacrificio de sangre, Outer Banks (Temporada 5)
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21 de agosto: Sueños de fuga, Saga Misión Imposible
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26 de agosto: Cien años de soledad: Parte 2 (capítulo final)
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27 de agosto: Leanne (Temporada 2), Saga Shrek y Gato con Botas
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28 de agosto: Susurran tu nombre, Toda la verdad de mis mentiras, Una mujer sin pasado