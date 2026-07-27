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Estrenos Netflix en agosto 2026: las series y películas que llegan

Netflix se prepara para un mes lleno de estrenos interesantes y que amplían las expectativas de algunas series bastante esperadas. Te contamos todo lo que llega durante agosto.

27 de julio, 2026 | 13.35

El catálogo de Netflix se amplía en agosto con un despliegue de producciones que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Desde esperadas continuaciones de producciones latinoamericanas hasta thrillers de suspenso y grandes éxitos cinematográficos, la plataforma de streaming prepara una cartelera diversa adaptada para todos los gustos.

"Gatos callejeros", una serie de Ricky Gervais. (Crédito de foto: Netflix)

Los estrenos destacados del mes

  1. Cien años de soledad: segunda parte. La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez llega a su desenlace definitivo. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, esta segunda entrega retrata el cumplimiento paulatino de las profecías de Melquíades y la inevitable decadencia de Macondo. La llegada de la compañía bananera y el matrimonio de Fernanda del Carpio desencadenan los eventos finales que marcarán el destino de la estirpe Buendía. Estrenará semana a semana, a partir del 5 de agosto.

  2. La última casa. Dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por el brasileño Wagner Moura junto a Greta Lee, esta cinta combina elementos de ciencia ficción y suspenso claustrofóbico. La trama sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propio hogar por una fuerza oscura e inexplicable. A medida que los recursos básicos comienzan a agotarse, los protagonistas deberán lidiar con la desesperación y los misterios que amenazan su supervivencia.

  3. Susurran tu nombre. Basada en un bestseller y encabezada por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan, esta película de intriga se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos del año. La historia gira en torno a un escritor devastado por la desaparición de su hijo, quien en medio de una búsqueda desesperada descubre conexiones escalofriantes entre su tragedia familiar y un antiguo asesino serial no atrapado.

Calendario completo de estrenos por fecha

  • 4 de agosto: Corazones rebeldes (Temporada 2), Los Tudor (Temporadas 1-4)

  • 5 de agosto: Cien años de soledad: Parte 2 (primer episodio), Una esposa para Harry

  • 6 de agosto: Mi vida con los chicos Walter (Temporada 3)

  • 7 de agosto: La última casa, Acaramelados, Gatos callejeros, Muertos S.L. (Temporada 4), Charlie y la fábrica de chocolate

  • 8 de agosto: Robin Hood

  • 10 de agosto: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (Temporada 3)

  • 12 de agosto: Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía

  • 13 de agosto Un hijo propio

MÁS INFO

  • 14 de agosto: La nueva Cenicienta, La fiera, Mi mejor amigo, su novia y yo

  • 19 de agosto: El amor es ciego: Reino Unido (Temporada 3), Quince días

  • 20 de agosto: Sacrificio de sangre, Outer Banks (Temporada 5)

  • 21 de agosto: Sueños de fuga, Saga Misión Imposible

  • 26 de agosto: Cien años de soledad: Parte 2 (capítulo final)

  • 27 de agosto: Leanne (Temporada 2), Saga Shrek y Gato con Botas

  • 28 de agosto: Susurran tu nombre, Toda la verdad de mis mentiras, Una mujer sin pasado

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