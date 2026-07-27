LeBron James llevará la camiseta 23 en los 76ers

FOTO DE ARCHIVO: NBA: Eliminatorias — Houston Rockets contra Los Angeles Lakers

LeBron ​James lucirá el dorsal número 23 con los Philadelphia 76ers, comunicó el equipo este lunes ‌al anunciar oficialmente el ‌fichaje del máximo anotador de todos los tiempos de la NBA.

Los Sixers publicaron en sus redes sociales una foto de la camiseta azul de James colgada en una taquilla junto a una corona, en un guiño a su apodo, "King James".

"Estoy deseando ​ver a LeBron ⁠junto a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel ‌Embiid, Tyrese Maxey y el resto de ⁠nuestra talentosa plantilla mientras trabajamos ⁠para conseguir un título para Filadelfia", dijoó Josh Harris, socio gerente de los 76ers, en un comunicado de ⁠prensa.

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"A LeBron y a su familia: les ​agradecemos que hayan elegido a los ‌76ers y esperamos con ‌ilusión este nuevo capítulo de su legendaria carrera. ¡Bienvenido a ⁠los 76ers!".

James, de 41 años, anunció el pasado viernes su decisión de fichar por Filadelfia y ahora intentará convertirse en el primer jugador en ​ganar campeonatos ‌de la NBA con cuatro equipos diferentes, tras alzarse con dos títulos con los Miami Heat y uno con los Cleveland Cavaliers y otro con los Los Angeles Lakers.

El ⁠cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA, que ha lucido tanto el 23 como el 6 durante su carrera profesional, pasó las últimas ocho temporadas con los Lakers, a los que llevó a conquistar un título en 2020, tras dos etapas distintas con los ‌Cavaliers y cuatro años con los Heat.

Al anunciar lo que calificó como su "última decisión", James dijo que había optado por fichar por Filadelfia porque creía que podía convertirlos en un equipo campeón. Los Sixers llevan ‌43 años sin ganar un título de la NBA.

"No hay duda de que LeBron es uno de los ‌mejores jugadores que ⁠jamás haya jugado al baloncesto y no hay palabras para medir el impacto ​que tendrá en esta organización", dijo el presidente de operaciones de baloncesto de los Sixers, Mike Gansey.

(Reportaje de Frank Pingue en Toronto; edición de Ed Osmond)