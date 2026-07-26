Emergencia Habitacional en Santa Cruz: tras un tenso debate en Diputados, el proyecto pasó a comisiones

La Cámara de Diputados de Santa Cruz protagonizó el pasado jueves una extensa y áspera sesión extraordinaria durante la cual comenzó a debatirse el proyecto de ley que declara la Emergencia Habitacional en todo el territorio provincial por el término de dos años. Luego de una moción aprobada por mayoría, la iniciativa fue girada para su tratamiento en comisiones.

El oficialismo argumenta que el proyecto de ley busca facilitar el acceso a una vivienda digna, agilizar la construcción de soluciones habitacionales y proyectar obras de infraestructura básica en las distintas localidades de Santa Cruz. Sin embargo, desde la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) señalan que la propuesta legislativa parte de un "diagnóstico parcial y poco objetivo" sobre la realidad inmobiliaria.

Durante la vigencia de la emergencia, el Poder Ejecutivo quedaría facultado para reasignar partidas presupuestarias destinadas a planes de vivienda y obras de servicios esenciales, como redes de agua, energía eléctrica, gas y cloacas.

Sin hacerse responsable por la crisis desatada por el gobernador Claudio Vidal, el presidente del bloque Por Santa Cruz e impulsor del proyecto, Santiago Aberastain, insistió en que "la gente la está pasando mal" y pidió dejar de lado las diferencias partidarias para comenzar a construir una herramienta legislativa que permita afrontar el déficit de viviendas.

Además, apuntó contra las críticas por la falta de consenso previo, al señalar que el proyecto justamente debía enriquecerse durante su tratamiento legislativo. En la misma línea, varios diputados oficialistas respaldaron el envío a comisiones.

La oposición apuntó contra Vidal y habló de improvisación del oficialismo

Las críticas más duras llegaron desde el bloque Unión por la Patria (UxP). La diputada Agostina Mora cuestionó tanto el contenido del proyecto como la forma en que fue presentado por el oficialismo.

Mora afirmó que el Gobierno provincial "lleva tres años con todas las herramientas institucionales para abordar la problemática" y sostuvo que resulta contradictorio declarar ahora una emergencia habitacional.

La legisladora sostuvo que el expediente carece de información básica para transformarse en una política pública. "Es un proyecto que no tiene un solo dato concreto, no cuantifica el problema, no identifica cuáles son las localidades más afectadas ni establece una hoja de ruta", aseguró de acuerdo a lo detallado por Ahora Calafate.

Por su parte, la diputada Rocío García dijo que "el proyecto debería venir mucho más trabajado desde los distintos bloques". De esta manera, sostuvo que la administración de Vidal genera expectativas que difícilmente puedan cumplirse en el actual contexto económico. "Lo que dignifica es el trabajo y un salario acorde", apuntó.

Fue entonces cuando lanzó la frase que desató el momento más tenso de la jornada: calificó como una “boludez” el accionar del oficialismo, “presentando un proyecto de una carilla y generándole una expectativa a la gente".