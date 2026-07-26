Tras los insultos de Milei, el massismo defendió la alianza productiva con Lula y Brasil

El Frente Renovador salió en defensa de la alianza productiva entre Argentina y Brasil y cuestionó los agravios de Javier Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dirigentes massistas de todo el país advirtieron que la confrontación con el principal socio comercial puede tener consecuencias sobre las PyMEs, las industrias, las exportaciones y el empleo argentino.

Desde el espacio que lidera Sergio Massa remarcaron que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común centrada en la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión. Así, señalaron que la relación con Brasil resulta estratégica para miles de empresas y trabajadores argentinos.

Desde el Frente Renovador señalaron que los agravios al principal socio comercial del país no constituyen un exabrupto menor, sino que implican un costo económico concreto que terminan pagando las PyMEs, las exportaciones y los trabajadores argentinos.

El reclamo del massismo en el Congreso

La postura fue respaldada por dirigentes del Frente Renovador que ocupan distintos cargos legislativos. Desde la Cámara de Diputados de la Nación, Sabrina Selva advirtió que detrás del vínculo bilateral "hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial" y reclamó la necesidad de "recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez".

En la misma línea, el diputado Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, sostuvo que "un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial", y advirtió que "cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores".

Cecilia Moreau, por su parte, calificó como "inaceptables" los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que "jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario".

El planteo también fue acompañado por Jimena López, quien afirmó que "la unidad también se construye mirando a la región" y remarcó que "la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro".

A su vez, Ramiro Gutiérrez expresó que "los líderes siempre hermanan a sus pueblos" y que la región "volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto". Marina Salzmann, en tanto, sostuvo que Brasil debe ser "un aliado indiscutible para el desarrollo que necesita Argentina" y afirmó que el país necesita una conducción que "busque oportunidades para nuestro país y promueva el crecimiento económico con inclusión social".

Asimismo, el diputado nacional por Tierra del Fueg Jorge "Koky" Araujo expresó: "Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país".