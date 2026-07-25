Científicos argentinos crean plástico biodegradable con almidón de mandioca

El plástico de un solo uso impacta negativamente en la vida marina.

Un equipo de investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en la creación de films biodegradables hechos a partir de almidón de mandioca, con la intención de ofrecer una alternativa sustentable al plástico de un solo uso, una problemática ambiental que impacta negativamente en la vida marina y humana.

El daño provocado por el plástico no discrimina especies: animales marinos sufren intoxicaciones, alteraciones en su comportamiento y asfixia. Cuando el plástico se fragmenta en microplásticos, estos contaminan el agua y los alimentos marinos, llegando a nuestro organismo. Estudios recientes indican que ingerimos alrededor de cinco gramos de plástico por semana, equivalente al tamaño de una tarjeta de crédito.

En el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos del Departamento de Física de la UBA, el equipo liderado por la doctora en Ciencias Físicas Lucía Famá desarrolla estos films biodegradables con miras a su producción industrial. "La idea es generar un material biodegradable que pueda reemplazar, al menos en parte, a los plásticos de un solo uso, ya que no hay tanta capacidad de reciclaje para toda la cantidad que se genera", explicó Famá.

Un desafío central es que el nuevo material pueda fabricarse usando la maquinaria industrial existente. Para ello, emplean una extrusora, un equipo común en fábricas plásticas que aplica energía mecánica y térmica para procesar el almidón junto con aditivos. El material se transforma en pellets, que luego se utilizan para producir films mediante termocompresión. "Nuestra idea es que se usen las mismas máquinas cambiando la materia prima", aclaró la investigadora.

Mandioca: un superingrediente que se degrada en semanas

El almidón de mandioca destaca por su capacidad de degradarse en menos de un mes, lo que lo convierte en un candidato ideal para estos films. También exploran otros polisacáridos como el almidón de papa y maíz, y mezclas con polímeros como el ácido poliláctico, que aporta mayor resistencia y es biodegradable.

Además de la biodegradabilidad, buscan enriquecer el material con aditivos antioxidantes y nanopartículas antimicrobianas para mejorar la conservación de alimentos y la durabilidad del film. "Estamos tratando de enriquecer el material con aditivos que sean antioxidantes, de forma que puedan evitar que un alimento se oxide", detalló Famá, quien agregó que también trabajan para aumentar la resistencia del producto.

El almidón de mandioca se degrada en menos de un mes naturalmente.

Sin embargo, el camino hacia la industria no es sencillo. El polietileno, el plástico más usado, es hidrofóbico y muy barato, mientras que los nuevos materiales son hidrofílicos, lo que implica mayor permeabilidad al agua. "Para poder usarlos en la conservación de alimentos, todavía hay que realizar algunas mejoras", reconoció la investigadora, que busca atraer inversiones industriales para avanzar en el desarrollo.

Economía circular y valor agregado para el productor loca

El proyecto cuenta con financiamiento de la UBA y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Además, mantienen un convenio con la Cooperativa San Alberto, de Misiones, que les provee el almidón necesario para los ensayos.

Hasta ahora, las pruebas se realizaron en laboratorio, pero con equipamiento que puede escalarse a producción industrial. Actualmente, el equipo se enfoca en mejorar la hidrofobicidad y evaluar distintas mezclas para optimizar las propiedades del material.

Famá destacó que la iniciativa también busca darle un valor agregado a un producto nacional y reducir el desperdicio: "La cooperativa nos contó que desperdician muchísimo la fécula de mandioca porque el mercado no tiene tanta demanda. Poder convertir ese residuo en films y envases biodegradables es darle valor agregado a un producto nacional".