Una avioneta se estrelló contra una casa en Alemania: murió el piloto y hay un desaparecido

Una avioneta se estrelló este sábado contra una vivienda en el norte de Alemania y dejó como saldo al menos una persona muerta, mientras los equipos de rescate continúan buscando a un segundo ocupante que permanece desaparecido. El accidente ocurrió en un barrio residencial de Ganderkesee, una localidad cercana a la ciudad de Bremen, y provocó un importante operativo de emergencia con evacuaciones, cortes de electricidad y rastrillajes con drones.

La aeronave perdió altura por causas que todavía no se saben y terminó incrustada en el techo de una casa unifamiliar. La violencia del impacto destruyó por completo la cabina y esparció restos del avión por los alrededores. Afortunadamente, los propietarios de la vivienda no se encontraban en el domicilio cuando ocurrió el accidente.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Federal de Investigación de Accidentes Aéreos (BFU) de Alemania, mientras continúan las tareas para localizar al segundo ocupante de la aeronave.

Qué se sabe sobre el accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando una pequeña aeronave perdió repentinamente altitud y cayó sobre el techo de una vivienda ubicada en una zona residencial de Ganderkesee, en el estado de Baja Sajonia, al norte de Alemania. Vecinos del lugar relataron que escucharon un fuerte estruendo antes de observar que el avión había impactado contra la casa. La cabina quedó totalmente destruida debido a la violencia del choque.

La escena obligó a desplegar un importante operativo de bomberos, policías y personal sanitario, que trabajó durante varias horas para asegurar la zona y evitar nuevos riesgos.

Confirmaron un muerto y buscan al segundo ocupante

La policía de Oldenburgo informó que en la aeronave viajaban dos personas. Una de ellas murió en el acto producto del impacto, mientras que la otra continúa desaparecida.

Para intentar localizarla, los equipos de emergencia utilizan drones de búsqueda y llevaron adelante un amplio rastrillaje en los alrededores del lugar del accidente. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de la víctima fatal ni del pasajero desaparecido.

Qué se sabe sobre la aeronave

La avioneta era un avión ligero monomotor de cuatro plazas fabricado por la empresa italiana Tecnam. Se trata de una aeronave de aproximadamente siete metros y medio de largo y una envergadura cercana a los diez metros y medio, utilizada habitualmente para vuelos privados y de entrenamiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el avión había despegado del aeropuerto de Bremen pocos minutos antes del accidente. Sin embargo, todavía no está claro qué provocó la pérdida de altura que terminó con el impacto sobre la vivienda.