Terror en el aire en Grecia: se rompió la ventanilla de un vuelo y succionó a un pasajero

El avión implicado fue un vuelo de Ryanair, que viajaba desde Tesalónica, en Grecia, hacia Memmingen, en Alemania.

Un vuelo desde Grecia con destino a Alemania sufrió un desperfecto técnico, que provocó la rotura de una ventanilla y succionó parcialmente a un pasajero hacia el exterior por la despresurización de la cabina. Hubo cuatro heridos en total que fueron trasladados al hospital zonal y ya comenzaron los peritajes correspondientes a la investigación para determinar qué pasó. Los demás pasajeros fueron reubicados en otro vuelo de la misma empresa.

El avión implicado fue un vuelo de Ryanair, que viajaba desde Tesalónica, en Grecia, hacia Memmingen, en Alemania. Tras el incidente, que fue pocos minutos después del despegue, la nave tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto de origen. Gracias a la rápida intervención de la tripulación, no hubo muertos ni heridos de gravedad.

Qué pasó y cómo fue el incidente

Lo que debía ser un vuelo comercial habitual terminó convirtiéndose en una escena de máxima tensión. El incidente ocurrió pocos minutos después del despegue, cuando el avión salido desde Grecia ya sobrevolaba la región de Macedonia del Norte. De acuerdo con los primeros reportes, una de las ventanillas de la cabina de pasajeros sufrió una rotura que provocó una despresurización inmediata.

Según informó Euro News, uno de los pasajeros fue parcialmente succionado hacia el exterior tras el desprendimiento de la ventanilla, mientras en el interior de la cabina se desplegaron automáticamente las mascarillas de oxígeno y el pánico se extendió entre los demás viajeros.

Pese a la gravedad de la situación, la tripulación actuó con rapidez y siguió los protocolos previstos para este tipo de emergencias. Los pilotos regresaron de inmediato al aeropuerto internacional de Tesalónica mediante un aterrizaje de emergencia, que no tuvo nuevos sobresaltos. Mientras el avión iniciaba el regreso, los servicios de emergencia del aeropuerto ya habían sido alertados y aguardaban en pista para asistir a los pasajeros y a la tripulación apenas tocara tierra.

En total, cuatro pasajeros fueron trasladados a un hospital para controles preventivos. La víctima principal del incidente, que fue quien resultó succionado en la ventanilla, permanece internada en observación debido a las lesiones sufridas durante el episodio.

El resto de los pasajeros recibió asistencia en la terminal aérea. Ryanair informó que organizó un vuelo de reemplazo pocas horas después para que los viajeros pudieran continuar el trayecto previsto hacia la ciudad alemana de Memmingen.

Qué se sabe de la investigación

La aerolínea también confirmó que colaborará con las autoridades. El objetivo de la investigación será determinar con precisión qué originó la rotura de la ventanilla y verificar si existieron fallas mecánicas o problemas de mantenimiento que hayan influido en el incidente.

Las primeras hipótesis apuntan a una avería en uno de los motores del avión. Según trascendió, un fragmento del motor se habría desprendido durante el vuelo e impactó directamente contra la ventanilla, provocando la rotura del panel y la posterior despresurización de la cabina.

Ahora serán los peritos aeronáuticos quienes deberán establecer si esa fue efectivamente la causa del accidente. También analizarán el estado general de la aeronave y el funcionamiento de los sistemas de seguridad que permitieron controlar la emergencia.