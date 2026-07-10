3 peinados elegantes para ir a la oficina: se hacen en 10 minutos.

Hay tres peinados para ir a la oficina que podés hacerte rápido y fácil, elegantes y muy sofisticados, perfectos para elevar los looks. Solamente te va a tomar 10 minutos prepararlos y vas a necesitar elementos básicos, como un peine, gel para el cabello, gomitas de pelo y clips. Tenés dos opciones de cabello recogido y otra de pelo suelto, según lo que más te guste y te haga sentir cómoda.

Si ya te aburriste de los mismos peinados de siempre y querés verte un poco más arreglada, estos peinados te van a inspirar. Aunque algunos puedan parecer difíciles, son muy sencillos de hacer si seguís el paso a paso correcto. El tutorial fue subido por Moixx Global. Se aconseja que mires el video para entender mejor cómo hacerlos.

3 peinados fáciles para ir a la oficina: muy elegantes y prolijos

1. Moño caído

Agarrá todo tu cabello haciendo con tus manos una colita baja. Es recomendable que te ayudes con un peine y gel, para que te quede la colita bien tirante y prolija. Enrollá tu cabello para formar un rodete y asegurate de que quede bien tirante. Atalo con una gomita de pelo y clips. Podés meter uno de esos broches japoneses en forma de palito para darle un toque más original.

Peinados para ir a la oficina, fáciles y muy elegantes.

2. Cola tirante y baja bien hecha

Repetí el mismo procedimiento de hacerte una colita baja, pero no la hagas rodete, sino dejala como una colita. Podés ayudarte de un peine y gel para que quede perfecta. Agarrá un pequeño mechón de la colita y enrollalo alrededor de la cola, para tapar la gomita con tu propo cabello. Sostené con un clip. ¡Listo! Es una manera mucho más original y pulida de llevar una colita baja, sin que se te vea la colita de pelo, para un look más arreglado y elegante.

Peinados para ir a la oficina, fáciles y muy elegantes.

3. Vincha con pelo suelto atrás

Separá tus dos mechones delanteros. Sostené el resto del cabello con un gancho momentáneamente, en forma de media cola. Ponete gel en los mechones delanteros y agarralos para formar una media cola atrás, para que pase por debajo de la mediacola que te hiciste antes. Sacá el broche para soltar los mechones que habías separado. Emprolijá con más gel y listo.