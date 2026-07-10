Papelón mundial: Luisito Comunica se la pudrió a Feinmann y lo trató de "imbécil".

El youtuber mexicano Luisito Comunica salió al cruce de Eduardo Feinmann luego de los comentarios del periodista sobre México. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, cuestionó con dureza sus declaraciones, lo calificó de "ignorante" y lamentó que sus palabras estén generando una ola de ataques contra los argentinos.

Tras la repercusión que generaron las declaraciones de Eduardo Feinmann sobre México, Luisito Comunica publicó un video para expresar su rechazo. "A ver, ¿qué voy a opinar? Claramente es un idiota, ¿no?", comenzó diciendo el creador de contenido.

Luego fue todavía más duro con el periodista argentino. "No tengo idea de quién sea pero, por los segundos que vi de él, puedo decir que es una persona idiota, ignorante e imbécil, que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente ni un poquito", afirmó.

Papelón mundial: Luisito Comunica se la pudrió a Feinmann y lo trató de "imbécil".

La opinión sobre "los argentinos"

Más allá de sus críticas a Feinmann, Luisito Comunica dejó en claro que sus cuestionamientos no están dirigidos al pueblo argentino y lamentó las consecuencias que tuvieron esas declaraciones en las redes sociales. "Sí me choca ver cómo gracias a este imbécil ahorita mucha gente está hateando full a Argentina", expresó.

En ese sentido, agregó: "Me encantan los argentinos, me caen súper bien, y me choca ver que por un pendejo como ese ya se está ahorita haciendo una ola de mucho odio y mucho racismo".