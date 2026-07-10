Yanina Latorre reveló la verdad detrás de la salida de Paula Chaves de OLGA: "Lo que pasó"

Fuerte revelación de Yanina Latorre sobre Paula Chaves.

La salida de Paula Chaves de "Tapados de Laburo", su programa en OLGA, sacudió al mundo del streaming, ya que se trataba de uno de los ciclos insignia del canal. En una nueva emisión de Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre dio detalles sobre lo que habría motivado la decisión de la conductora de alejarse del ciclo diario.

En sus declaraciones, la angelita dejó en claro que es real que hay una cuestión vinculada a sus hijos detrás de la decisión, pero que hubo otros factores que también pesaron. Uno de ellos, el más fuerte, tuvo que ver con una escena puntual que se vivió en el programa meses atrás y que, según contó, nunca terminó de digerirse del todo.

Paula Chaves se emocionó al anunciar su salida de OLGA.

¿Por qué se fue Paula Chaves de OLGA?

"Para mí, ella se fue de este programa porque nunca quedó cómoda después de todo lo que pasó con Topa y la marcha de La Cámpora. El programa este año bajó mucho en números. Sí es verdad que ella tiene un tema con los hijos y el otro formato no es diario", disparó Latorre al aire, poniendo en el centro de la escena aquel episodio polémico que había generado revuelo en el canal.

Por su parte, Paula Chaves prefirió poner el foco en lo laboral a la hora de explicar su decisión: "Tengo por delante un montón de viajes y proyectos dando vueltas. También tengo un proyecto con Olga. Se terminó acá el programa diario. Hay un proyecto con Olga que ya hicimos el año pasado, que fue Banquete, con Pedro y unas parejas. No es diario. Siempre hay cositas, ofrecimientos. A mí me encanta Olga".

Quién podría reemplazarla

Mientras se espera que se conozcan más precisiones sobre el nuevo proyecto de Chaves dentro de la plataforma, en OLGA ya se mueven para cubrir la vacante. Trascendió que la producción tendría en carpeta una prueba con Araceli González, quien esta semana participó del ciclo y dejó una buena impresión puertas adentro. De confirmarse, la actriz se sumaría a una lista de cambios que ya incluyó las salidas de Evelyn Botto y Mortedor en los últimos meses.