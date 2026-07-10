Maru Botana hizo una cruda acusación contra su marido: "Lo naturalicé"

Maru Botana destrozó a su marido.

Maru Botana abrió las puertas de su intimidad y habló sin vueltas sobre uno de los aspectos más importantes de su vida personal: la convivencia y la crianza de sus ocho hijos junto a Bernardo Solá, con quien lleva 29 años de matrimonio. La reconocida pastelera sorprendió con una confesión sobre el rol que tuvo su esposo durante los años de formación de la familia.

La declaración surgió en el podcast Más Minas que Mamás, conducido por Vicky Gils y Juana Repetto, donde la cocinera repasó distintos momentos de su historia familiar. Con total sinceridad, reconoció que Bernardo no tuvo una participación activa en la crianza: "Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo y aparte no fue gamba a la noche, nada".

Maru Botana habló sobre la poca ayuda que le dio su marido.

¿Qué dijo Maru Botana sobre su marido?

Consultada sobre si había aceptado esa dinámica como algo normal, la empresaria gastronómica fue contundente: "Reee. Lo naturalicé desde el momento cero". Recordó además una charla con su marido al comienzo de la relación, cuando él ya le había anticipado su rutina laboral: "Cuando formalizamos nuestra pareja él me dijo 'Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'". Ante esa noticia, Botana admitió cuál fue su reacción inicial: "Dije: 'Uy, qué garrón este pibe'".

Juana Repetto quiso saber cómo habían logrado sostener la pareja durante casi tres décadas pese a esa organización familiar. La pastelera fue honesta: "No es fácil, porque las crisis las tenés siempre. Ayudó mucho el campo".

La intimidad, a pura sinceridad

La charla también giró hacia la vida sexual de la pareja después de tantos años juntos. Consultada sobre si la pasión seguía presente, Maru Botana respondió con su humor habitual: "Full, full. Fogonazo". Sin perder su estilo descontracturado, agregó: "Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado". Y cerró entre risas: "Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable".

Con esta confesión, Maru Botana volvió a mostrar el costado más auténtico de su vida familiar, lejos de la imagen idealizada que muchas veces rodea a las parejas del espectáculo, y dejó en claro que, pese a las ausencias y las crisis, eligió sostener su matrimonio con humor y honestidad.