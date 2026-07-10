Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026: fecha, hora y posibles cruces

Francia es el primer clasificado a semifinales, tras derrotar a Marruecos.

El Mundial 2026 ha entrado en su etapa más vibrante y la emoción se vive a flor de piel. La selección de Francia ya inscribió su nombre en las semifinales tras derrotar de manera categórica a Marruecos por 2-0. Con este triunfo, el combinado galo se convirtió en el primer clasificado a la antesala de la gran final, demostrando por qué es uno de los gigantes del fútbol contemporáneo. Sin embargo, el cuadro de los cuatro mejores del planeta todavía está incompleto, ya que faltan tres boletos que se definirán en apasionantes compromisos.

¿Quiénes quedan y cuándo se juegan los cuartos de final?

Los restantes tres pasajes para las semifinales se resolverán entre hoy y mañana con duelos de altísimo calibre táctico y técnico. Los partidos que faltan por disputarse están programados en los siguientes días y horarios (adaptados al huso horario de Argentina):

España vs. Bélgica: viernes 10 de julio a las 16:00 en el SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles).

Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio a las 18:00 en el Hard Rock Stadium (Estadio Miami).

Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio a las 22:00 en el Kansas City Stadium.

Las posibles llaves en semifinales e hitos históricos

Con el cuadro de la FIFA ya preestablecido, el camino hacia la gloria eterna está perfectamente trazado y las potenciales combinaciones generan una enorme expectativa en los fanáticos.

La primera llave de semifinales se disputará el martes 14 de julio a las 16:00 (ART) en el Dallas Stadium. Allí, Francia aguarda con tranquilidad al ganador de la serie de hoy entre España y Bélgica. Por el otro sector de la llave, la segunda semifinal se llevará a cabo el miércoles 15 de julio a las 16:00 (ART), enfrentando al vencedor del choque entre Noruega e Inglaterra contra la selección que resulte airosa del vibrante duelo entre Argentina y Suiza.

Esta edición del certamen norteamericano podría quedar marcada en los libros de historia por la irrupción de nuevas potencias. Si logran imponerse en sus complicados partidos de cuartos de final, las selecciones de Noruega y Suiza llegarían por primera vez en toda su historia a unas semifinales de la Copa del Mundo, rompiendo la tradicional hegemonía de los campeones de siempre.