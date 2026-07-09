Francia le ganó a Marruecos sin sobresaltos y es semifinalista

Francia ya está entre los cuatro mejores del planeta. En un encuentro donde manejó los hilos del juego y casi no pasó sobresaltos, el vigente subcampeón del mundo derrotó con autoridad por 2-0 a Marruecos en el estadio de Boston, convirtiéndose en el primer semifinalista de la cita mundialista.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Didier Deschamps impuso condiciones. Apenas a los cuatro minutos, Kylian Mbappé avisó con un remate que el arquero Yassine Bounou desvió milagrosamente al córner. De ese mismo tiro de esquina, el guardameta marroquí volvió a vestirse de héroe al sacar sobre la línea un cabezazo de Dayot Upamecano.

A los 28 minutos, Francia tuvo la oportunidad de oro para abrir el marcador. El árbitro argentino Facundo Tello no dudó en señalar el punto del penal tras una infracción de Noussair Mazraoui sobre Mbappé dentro del área. Sin embargo, el "10" francés ejecutó la pena máxima de manera sutil y Bounou, adivinando la intención, contuvo el disparo sin dar rebote.

El monólogo europeo continuó. Primero fue Desire Doue quien exigió al arquero tras una gran jugada individual, y en el tiempo de descuento de la primera mitad, un remate de Lucas Digne se estrelló en el travesaño tras un leve roce del imbatible portero africano.

La ráfaga que liquidó el pleito

En el complemento, Marruecos intentó reaccionar con una postura más agresiva, pero careció de profundidad para inquietar a Mike Maignan. Francia, paciente, esperó su momento y liquidó el partido en una ráfaga de seis minutos.

Al minuto 60, la resistencia marroquí finalmente se rompió. Mbappé recibió perfilado por la izquierda, entró al área y sacó un preciso disparo cruzado que dejó sin opciones a Bounou. Con este tanto, el delantero alcanzó los ocho goles en el torneo, igualando a Lionel Messi como máximo artillero del certamen.

Susto por Mbappé y la mira en el 14 de julio

La única nota de preocupación para los galos llegó al minuto 75. Las alarmas se encendieron cuando Mbappé se dejó caer en el círculo central acusando un dolor. Para tranquilidad del cuerpo técnico, el atacante se retiró caminando por sus propios medios, ovacionado por el estadio, dejando su lugar a Jean-Philippe Mateta. Minutos después, las cámaras de televisión lo enfocaron en el banco de suplentes con hielo en su tobillo derecho.

Marruecos recién pudo incomodar a Francia a los 83 minutos con un potente remate de Azzedine Ounahi que Maignan despejó con los puños, pero la historia ya estaba juzgada.

Francia ya descansa en semifinales y espera rival. Su próximo desafío será el martes 14 de julio, donde buscará el boleto a la gran final ante el ganador del choque europeo entre España y Bélgica.