Cuánto gana el personal de gendarmería en julio 2026: el salario que cobra

Gendarmería: el monto que cobran confirmado en julio

El personal de la Gendarmería Nacional Argentina mantiene en julio de 2026 la escala salarial que fue actualizada por el Gobierno en abril, ya que hasta el momento no se publicó una nueva resolución con incrementos para la fuerza. De esta manera, los haberes continúan diferenciándose según la jerarquía y pueden complementarse con distintos adicionales, suplementos y bonos previstos para determinadas funciones.

Mientras un Comandante General percibe un salario básico superior a los $2,6 millones, un Gendarme II, que representa el grado inicial dentro de la fuerza, cobra desde $711.920,04 mensuales. A esos importes pueden sumarse adicionales por antigüedad, zona desfavorable, títulos, funciones específicas y tareas operativas.

Escala salarial de Gendarmería en julio de 2026

Los salarios básicos vigentes para el personal de la Gendarmería Nacional son los siguientes:

Oficiales superiores y jefes

Comandante General: $2.635.216,04

Comandante Mayor: $2.398.955,30

Comandante Principal: $2.153.607,43

Comandante: $1.771.955,27

Segundo Comandante: $1.452.422,35

Oficiales subalternos

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficiales y personal de tropa

Suboficial Mayor: $1.433.055

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme I: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Estos valores corresponden al haber básico y constituyen la base sobre la cual luego se calculan distintos suplementos previstos por la normativa vigente.

Salarios con aumento en julio

Bonos que siguen vigentes para el personal

Además del salario básico, continúa vigente el esquema de sumas extraordinarias dispuesto por el Gobierno durante abril, que contempla dos componentes:

Un bono fijo de $40.000 para todo el personal.

para todo el personal. Un adicional variable que oscila entre $100.000 y $300.000, según la jerarquía.

Entre quienes reciben el mayor adicional se encuentran:

Subalférez: $300.000

Sargento: $300.000

Cabo Primero: $300.000

Cabo: $300.000

Gendarme I: $300.000

Gendarme II: $300.000

En cambio, las máximas jerarquías, como Comandante General y Comandante Mayor, perciben únicamente el bono fijo.

Adicional por prevención barrial

Algunos integrantes de la fuerza también cobran un suplemento destinado al personal que realiza tareas de prevención barrial y despliegue urbano. Este adicional no alcanza a todos los efectivos, sino únicamente a quienes cumplen funciones operativas específicas.

Los montos de referencia son:

Comandante General: $1.099.756

Comandante: $707.647

Suboficial Mayor: $647.790

Sargento: $471.979

Gendarme: $358.473

Este concepto se suma al salario básico cuando corresponde por las funciones desempeñadas.

Cuánto cobra el personal de Gendarmería

Otros adicionales que pueden incrementar el sueldo

Además de los bonos extraordinarios, el ingreso mensual del personal puede aumentar por distintos suplementos contemplados en la normativa de la fuerza, entre ellos:

Antigüedad.

Adicional por título.

Zona desfavorable.

Funciones operativas especiales.

Destinos específicos.

Por ese motivo, el salario final puede variar significativamente entre dos efectivos con la misma jerarquía, dependiendo del destino, la antigüedad y las tareas que desempeñen.

Cómo ingresar a la Gendarmería Nacional

La Gendarmería mantiene abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 destinada a aspirantes a gendarmes y cadetes.

Entre los principales requisitos figuran:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener DNI vigente.

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación.

Contar con título secundario completo o constancia de título en trámite.

No registrar antecedentes penales ni judiciales.

Aprobar los exámenes médicos, físicos, psicológicos e intelectuales.

El proceso de incorporación incluye una etapa de inscripción virtual, evaluaciones presenciales, entrevistas personales, controles documentales y una visita socioambiental.

Además, continúa abierto el Concurso para Incorporación de Profesionales 2026, destinado a personas con títulos universitarios o técnicos, quienes pueden ingresar con grado de oficial o suboficial según la especialidad acreditada.