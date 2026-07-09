Cuánto gana el personal de gendarmería en julio 2026: el salario que cobra

El personal de la Gendarmería Nacional Argentina mantiene en julio de 2026 la escala salarial que fue actualizada por el Gobierno en abril, ya que hasta el momento no se publicó una nueva resolución con incrementos para la fuerza. De esta manera, los haberes continúan diferenciándose según la jerarquía y pueden complementarse con distintos adicionales, suplementos y bonos previstos para determinadas funciones.
Mientras un Comandante General percibe un salario básico superior a los $2,6 millones, un Gendarme II, que representa el grado inicial dentro de la fuerza, cobra desde $711.920,04 mensuales. A esos importes pueden sumarse adicionales por antigüedad, zona desfavorable, títulos, funciones específicas y tareas operativas.
Escala salarial de Gendarmería en julio de 2026
Los salarios básicos vigentes para el personal de la Gendarmería Nacional son los siguientes:
Oficiales superiores y jefes
- Comandante General: $2.635.216,04
- Comandante Mayor: $2.398.955,30
- Comandante Principal: $2.153.607,43
- Comandante: $1.771.955,27
- Segundo Comandante: $1.452.422,35
Oficiales subalternos
- Primer Alférez: $1.226.738,49
- Alférez: $1.089.756,36
- Subalférez: $990.687,61
Suboficiales y personal de tropa
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Cabo Primero: $947.565,63
- Cabo: $861.423,24
- Gendarme I: $783.112,06
- Gendarme II: $711.920,04
Estos valores corresponden al haber básico y constituyen la base sobre la cual luego se calculan distintos suplementos previstos por la normativa vigente.
Bonos que siguen vigentes para el personal
Además del salario básico, continúa vigente el esquema de sumas extraordinarias dispuesto por el Gobierno durante abril, que contempla dos componentes:
- Un bono fijo de $40.000 para todo el personal.
- Un adicional variable que oscila entre $100.000 y $300.000, según la jerarquía.
Entre quienes reciben el mayor adicional se encuentran:
- Subalférez: $300.000
- Sargento: $300.000
- Cabo Primero: $300.000
- Cabo: $300.000
- Gendarme I: $300.000
- Gendarme II: $300.000
En cambio, las máximas jerarquías, como Comandante General y Comandante Mayor, perciben únicamente el bono fijo.
Adicional por prevención barrial
Algunos integrantes de la fuerza también cobran un suplemento destinado al personal que realiza tareas de prevención barrial y despliegue urbano. Este adicional no alcanza a todos los efectivos, sino únicamente a quienes cumplen funciones operativas específicas.
Los montos de referencia son:
- Comandante General: $1.099.756
- Comandante: $707.647
- Suboficial Mayor: $647.790
- Sargento: $471.979
- Gendarme: $358.473
Este concepto se suma al salario básico cuando corresponde por las funciones desempeñadas.
Otros adicionales que pueden incrementar el sueldo
Además de los bonos extraordinarios, el ingreso mensual del personal puede aumentar por distintos suplementos contemplados en la normativa de la fuerza, entre ellos:
- Antigüedad.
- Adicional por título.
- Zona desfavorable.
- Funciones operativas especiales.
- Destinos específicos.
Por ese motivo, el salario final puede variar significativamente entre dos efectivos con la misma jerarquía, dependiendo del destino, la antigüedad y las tareas que desempeñen.
Cómo ingresar a la Gendarmería Nacional
La Gendarmería mantiene abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 destinada a aspirantes a gendarmes y cadetes.
Entre los principales requisitos figuran:
- Ser argentino nativo o por opción.
- Tener DNI vigente.
- Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación.
- Contar con título secundario completo o constancia de título en trámite.
- No registrar antecedentes penales ni judiciales.
- Aprobar los exámenes médicos, físicos, psicológicos e intelectuales.
El proceso de incorporación incluye una etapa de inscripción virtual, evaluaciones presenciales, entrevistas personales, controles documentales y una visita socioambiental.
Además, continúa abierto el Concurso para Incorporación de Profesionales 2026, destinado a personas con títulos universitarios o técnicos, quienes pueden ingresar con grado de oficial o suboficial según la especialidad acreditada.