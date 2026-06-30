Cuánto gana un gendarme en julio 2026: el salario que cobra

Cuánto cobran los gendarmes según jerarquía

Los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina cobrarán en julio de 2026 con la misma escala salarial vigente desde abril, ya que hasta el momento el Gobierno no publicó una nueva actualización de haberes para la fuerza. Los salarios varían según la jerarquía y pueden incrementarse mediante adicionales por función, antigüedad, zona desfavorable, títulos y suplementos específicos para determinadas tareas operativas.

Cuánto gana un gendarme en julio de 2026

De acuerdo con la escala salarial vigente, los haberes básicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficiales superiores

Comandante General: $2.635.216,04

Comandante Mayor: $2.398.955,30

Comandante Principal: $2.153.607,43

Comandante: $1.771.955,27

Segundo Comandante: $1.452.422,35

Oficiales subalternos

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficiales y tropa

Suboficial Mayor: $1.433.055

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme I: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Qué adicionales pueden cobrar

Además del salario básico, algunos integrantes de la fuerza perciben suplementos vinculados a la función que desempeñan. Entre ellos se encuentran los adicionales por:

Antigüedad.

Título.

Zona desfavorable.

Funciones de prevención barrial y despliegue urbano.

Este último beneficio alcanza únicamente al personal que cumple tareas operativas específicas y presenta montos que varían según la jerarquía.

Algunos de los valores vigentes son:

Comandante General: $1.099.756 .

. Comandante: $707.647 .

. Suboficial Mayor: $647.790 .

. Sargento: $471.979 .

. Gendarme: $358.473.

Salarios de Gendarmería en julio

Salarios de Gendarmería: qué pasó con los bonos extraordinarios

La última actualización salarial también contempló el pago de sumas extraordinarias no remunerativas, que comenzaron a abonarse en abril.

El esquema incluyó:

Un bono fijo de $40.000 para todo el personal.

para todo el personal. Un adicional variable de entre $100.000 y $300.000, según el grado jerárquico.

Los montos más elevados correspondieron a subalféreces, sargentos, cabos y gendarmes, que recibieron adicionales de hasta $300.000, mientras que las jerarquías superiores percibieron únicamente el bono fijo.

Salarios con aumento en julio

Cómo ingresar a la Gendarmería Nacional

Quienes deseen incorporarse a la fuerza deben cumplir una serie de condiciones establecidas por la institución.

Entre los principales requisitos figuran:

Ser argentino nativo o naturalizado.

Poseer DNI vigente.

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de ingreso.

Haber finalizado los estudios secundarios.

Contar con una estatura mínima de 1,50 metros.

Aprobar los exámenes médicos, físicos y psicológicos.

Superar las distintas instancias del proceso de selección.

Por el momento, no existen anuncios oficiales sobre una nueva recomposición salarial para el personal de Gendarmería. Sin embargo, como suele ocurrir con las fuerzas federales, cualquier modificación en las escalas podría oficializarse mediante decreto o resolución durante las próximas semanas.