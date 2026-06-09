Cuánto gana el personal de gendarmería en junio 2026: el salario que cobra

Cuánto cobra gendarmería en junio

El personal de la Gendarmería Nacional Argentina cobra en junio de 2026 con las escalas salariales vigentes establecidas por el Gobierno nacional, sin que hasta el momento se hayan anunciado nuevas actualizaciones para la fuerza. Los haberes dependen de la jerarquía de cada efectivo, aunque el ingreso final puede variar significativamente según la antigüedad, el destino asignado y los distintos suplementos que percibe cada integrante de la fuerza federal.

Además, durante junio los gendarmes recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, un ingreso adicional equivalente al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año.

La última medida salarial anunciada para las fuerzas federales fue el Decreto 216/2026, mediante el cual el Gobierno otorgó un bono extraordinario de $40.000 durante abril para los integrantes de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Cuánto cobra un gendarme en junio de 2026

Según las escalas actualmente vigentes, estos son los salarios básicos por jerarquía dentro de la fuerza:

Jerarquía Salario básico Comandante General $2.635.216 Comandante Mayor $2.398.955 Comandante Principal $2.153.607 Segundo Comandante $1.453.912 Primer Alférez $1.226.738 Alférez $1.089.756 Subalférez $990.687 Suboficial Mayor $1.533.000 Suboficial Principal $1.387.330 Sargento Ayudante $1.261.209 Sargento Primero $1.146.554 Sargento $1.042.322 Cabo Primero $947.565 Gendarme $783.112 Gendarme II $711.920

Estos valores corresponden al haber básico de cada categoría y representan el piso salarial de la actividad. El ingreso mensual efectivo suele ser superior debido a la incorporación de suplementos y compensaciones específicas.

Cuánto cobra el personal de Gendarmería

Los adicionales que incrementan el salario

La estructura salarial de la Gendarmería contempla distintos suplementos destinados a reconocer funciones especiales, destinos operativos y tareas específicas. Uno de los principales es el suplemento por prevención barrial, que se abona a los efectivos afectados a determinados operativos de seguridad urbana. Los montos de referencia para este adicional son los siguientes:

Jerarquía Suplemento por prevención barrial Comandante General $1.099.756 Comandante $707.647 Suboficial Mayor $647.790 Sargento $471.979 Gendarme $358.473

Estos importes se suman al salario básico y explican por qué dos efectivos con la misma jerarquía pueden percibir ingresos diferentes.

A su vez, también existen adicionales vinculados a:

Destino geográfico.

Funciones operativas especiales.

Antigüedad en el servicio.

Tareas de frontera.

Operativos específicos de seguridad.

Capacitación y especialización.

Aguinaldo para gendarmes: cuándo se cobra

Los integrantes de la fuerza también percibirán en junio la primera cuota del aguinaldo. La legislación vigente establece que el SAC debe abonarse hasta el 30 de junio. No obstante, los organismos públicos cuentan con un margen administrativo de hasta cuatro días hábiles posteriores para completar el depósito. El monto se calcula tomando el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio, incluyendo los conceptos remunerativos que correspondan.

Salarios con aumento

Requisitos para ingresar a la Gendarmería

Quienes deseen incorporarse a la fuerza deben cumplir una serie de condiciones establecidas por la institución.

Entre los principales requisitos figuran:

Ser argentino nativo o naturalizado.

Poseer DNI vigente.

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de ingreso.

Haber finalizado los estudios secundarios.

Contar con una estatura mínima de 1,50 metros.

Aprobar los exámenes médicos, físicos y psicológicos.

Superar las distintas instancias del proceso de selección.

Por el momento, no existen anuncios oficiales sobre una nueva recomposición salarial para el personal de Gendarmería. Sin embargo, como suele ocurrir con las fuerzas federales, cualquier modificación en las escalas podría oficializarse mediante decreto o resolución durante las próximas semanas.