Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "Quiero tomarme un tiempo y pensar"

Entre lágrimas, Scaloni puso en duda su continuidad en Argentina: "Quiero tomarme un tiempo".

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Consultado acerca de su futuro al frente de la 'Albiceleste', el DT declaró: "Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente, yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Voy a cumplir mi contrato y después veré. Quiero tomarme un tiempo y pensar, no sé si se podrá repetir algo tan grande como esto".

Entre lágrimas, el entrenador argentino alcanzó a expresar su emoción por el proceso que comenzó en 2019 y por el equipo de trabajo que se formó en la actualidad: "Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensar. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento".

La reacción de Lionel Scaloni tras la final con España

La algarabía de la Selección de España ya finalizado el partido contrastó claramente con la desazón del plantel argentino, al unísono con los más de 47 millones de compatriotas. Una vez que el árbitro Slavko Vincic decretó el final, entre los 26 jugadores; el cuerpo técnico y los ayudantes hubo reacciones diversas: desde profundo dolor y tristeza por la oportunidad desperdiciada, hasta el más iracundo enojo. Sin embargo, Lionel Scaloni fue por una vía diferente.

Una vez que el esloveno hizo sonar su silbato, el oriundo de Pujato mantuvo el mismo semblante que suele ostentar incluso en muchas de sus victorias: mirando para abajo, tocándose la cara y finalmente con la frente en alto, buscando a sus dirigidos para ofrecerles un hombro, así como también a los rivales de turno para felicitarlos por lo logrado.

Momentos más tarde, incluso tuvo que aparecer para separar a varios que se habían inmerso en lo que amenazaba con ser una batalla campal, tomando primeramente a Eric García, a quien Paredes agarró del cuello. Una vez apaciguado el foco de conflicto, fue a buscar a Luis de la Fuente (entrenador de los ibéricos) para reconocer lo que hizo.

El desgarrador llanto de Messi al despedirse en la cancha

Si bien España ganó la Copa del Mundo 2026, todas las miradas se la llevó el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, que lloró hasta que el equipo salió de la cancha. Con la medalla del segundo puesto colagada en el pecho, Messi miró a toda la tribuna y se despidió del que posiblemente haya sido su último mundial.