La reacción de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.

La Selección Argentina no pudo sumar la cuarta estrella. No al menos en este Mundial del 2026, en lo que fue el Last Dance de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca en el certamen más importante que tiene el deporte rey. Con un gol de Ferrán Torres en el primer minuto del segundo tiempo del alargue, España se impuso por 1-0 y obtuvo así su segundo título, tras el que consiguió 16 años atrás en Sudáfrica.

La algarabía roja contrastó claramente con la desazón del plantel argentino, al unísono con los más de 47 millones de compatriotas. Una vez que el árbitro Slavko Vincic decretó el final, entre los 26 jugadores; el cuerpo técnico y los ayudantes hubo reacciones diversas: desde profundo dolor y tristeza por la oportunidad desperdiciada, hasta el más iracundo enojo. Sin embargo, Lionel Scaloni fue por una vía diferente.

La tristeza de Lionel Messi tras perder el Mundial.

La reacción de Lionel Scaloni tras la final con España

Una vez que el esloveno hizo sonar su silbato, el oriundo de Pujato mantuvo el mismo semblante que suele ostentar incluso en muchas de sus victorias: mirando para abajo, tocándose la cara y finalmente con la frente en alto, buscando a sus dirigidos para ofrecerles un hombro, así como también a los rivales de turno para felicitarlos por lo logrado.

Momentos más tarde, incluso tuvo que aparecer para separar a varios que se habían inmerso en lo que amenazaba con ser una batalla campal, tomando primeramente a Eric García, a quien Paredes agarró del cuello. Una vez apaciguado el foco de conflicto, fue a buscar a Luis de la Fuente (entrenador de los ibéricos) para reconocer lo que hizo.