Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Uno por uno: los puntajes de los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

La Selección Argentina luchó hasta el último minuto pero cayó por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. De esta manera, la 'Albiceleste' cerró un torneo en el que sufrió en casi todos los partidos de eliminación directa, logró dar vuelta resultados en contra en varias ocasiones y se quedó sin piernas en el partido por el título. Con Lionel Messi como figura y estrella indiscutida, el equipo mostró pasajes del buen nivel colectivo que suele demostrar aunque también sufrió por algunas falencias que no pudo resolver.

Los puntajes de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Emiliano Martínez (7): regular a lo largo de todo el torneo, mostró su mejor versión en la final frente a España y fue la gran figura (junto con Tagliafico) del partido. Se notó que la lesión que lo aquejó en las primeras fechas no le permitió dar su máximo nivel en todos los encuentros.

Gerónimo Rulli (-): no sumó minutos en todo el torneo.

Juan Musso (-): no sumó minutos en todo el torneo.

Nicolás Tagliafico (8): arrancó como suplente por una molestia muscular y volvió a meterse en el once titular a base de buenas actuaciones. Figura indiscutible en la final, anulando a Lamine Yamal y dejando todo en los 120 minutos.

Facundo Medina (7): uno de los "tapados" de la lista, fue de arranque en las primeras presentaciones debido a la lesión de Tagliafico y dejó buenas sensaciones. También le tocó desempeñarse como central contra España y cumplió.

Lisandro Martínez (8): seguro en la dupla central y con un gol clave frente a Cabo Verde para encaminar el partido, 'Licha' fue uno de los puntos más altos que tuvo el seleccionado nacional a lo largo de todo el torneo.

Cristian Romero (9): estandarte de la defensa junto a Martínez, siempre cumplió y sobresalió por su gran labor en la última línea defensiva. Se dio el lujo de liderar la agónica remontada frente a Egipto en octavos con un gol de cabeza.

Nicolás Otamendi (6): el experimentado zaguero fue utilizado por Scaloni principalmente como un medio para ir a buscar los partidos con el resultado en contra en los últimos minutos. Aportó liderazgo y presencia en ambas áreas.

Marcos Senesi (6): el defensor central, que se metió a último minuto por la lesión de Leonardo Balerdi, se mostró correcto en los minutos que le tocó estar en cancha.

Gonzalo Montiel (6): ingresó la mayoría de los encuentros desde el banco de suplentes y, a pesar de no descollar con la pelota en los pies, se impuso por garra y espíritu ante rivales de mayor jerarquía.

Nahuel Molina (3): pésimo torneo del lateral derecho. La mayoría de los goles rivales llegaron por su sector, incluso el de Ferrán Torres en la final (pierde la marca en primer lugar frente a Nico Williams, que le gana de cabeza). La falta de recambio en ese puesto obligó a Scaloni a utilizarlo.

Enzo Fernández (4): brilló ante Inglaterra y no mucho más. Se mostró errático e incómodo en la mayoría de los encuentros a pesar de que aportó goles importantes como contra los 'Tres Leones' o Egipto.

Rodrigo de Paul (5): a pesar de que arrancó en un gran nivel y mostró algunos destellos en la fase eliminatoria, el 'Motorcito' tampoco tuvo un rendimiento regular, un problema que padeció casi todo el mediocampo albiceleste.

Alexis Mac Allister (5): jugó algunos partidos de volante central, una improvisación que lo condicionó y lo incomodó. Ya de interno pudo tener sus mejores minutos, aunque lejos de aquella versión que enamoró en Qatar 2022.

Leandro Paredes (7): su entrada al once titular después de superar la lesión que arrastró desde antes del Mundial fue aire fresco para un mediocampo al que le faltaba imaginación. Sin embargo, la final fue su peor presentación y el equipo lo notó.

Exequiel Palacios (-): solamente jugó contra Jordania y completó los 90 minutos como lateral derecho.

Nicolás González (6): sin claridad para terminar las jugadas pero con un corazón enorme, luchó siempre que pudo tanto en ataque como en defensa. Fue el cambio predilecto de Scaloni en todos los partidos para buscar mayor dinámica y verticalidad en el esquema.

Valentín Barco (-): llegó a jugar apenas 20 minutos contra Jordania. El 'Colo' sumó su primera experiencia mundialista y es uno de los proyectos más interesantes con los que cuenta el seleccionado de cara al futuro.

Giuliano Simeone (6): también aportó empuje y garra, dos características que por momentos faltaron en la 'Albiceleste'.

Giovani Lo Celso (6): se lleva un gran gol de tiro libre ante Jordania en el único encuentro del Mundial que llegó a disputar.

Thiago Almada (5): posiblemente la mayor decepción del plantel por su rendimiento, muy por debajo de lo que se esperaba de él. Arrancó como titular pero terminó saliendo del once cuando comenzó la fase eliminatoria.

Nicolás Paz (-): otro futbolista que solamente jugó contra Jordania pero que también se perfila como uno de los proyectos con más futuro en Argentina.

Lionel Messi (9.5): una leyenda viva a sus 39 años. Máximo goleador del equipo, máximo asistidor en la historia de los Mundiales y un sinfín de récords que apenas le hacen justicia al enorme legado que deja en la selección y a la historia del fútbol.

Julián Álvarez (7): no logró brillar, pero demostró a base de goles importantes (y golazos también) que es un delantero de gran jerarquía. También se sacrificó por el equipo y ocupó distintas posiciones más defensivas cuando el trámite así lo exigía.

Lautaro Martínez (8): el 'Toro' rompió su mala racha ante Jordania y fue fundamental en los duelos de eliminación directa. Aunque casi siempre le tocó ingresar como suplente, causó impacto siempre que pisó el terreno de juego.

José Manuel López (6): si bien entró también frente a Jordania, su ingreso contra Suiza fue importantísimo para asistir a Julián Álvarez y romper el empate. Viveza e imaginación sudamericana en un plantel que, por momentos, pecó de copiar la apatía del fútbol europeo.

Lionel Scaloni (8): cambió el esquema de juego, arriesgó con algunos futbolistas que llegaron tocados y llevó a la Argentina a otra final. Aunque estuvo muy preciso con los cambios, el planteo en la final (condicionado luego por la expulsión) le cedió el dominio a España casi por completo.