Polémica en TN por una panelista con la camiseta de España a días de la final.

La Selección Argentina disputará este domingo 19 de julio, desde las 16:00, la final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026, con la intención de retener el título obtenido cuatro años atrás en Qatar 2022. No se tratará de un partido fácil, ya que en la vereda de enfrente estará España, que doblegó a Francia sin atenuante alguno en las semifinales.

Desde luego el compromiso, presumiblemente el último de Lionel Messi en una cita máxima, tiene en vilo a todo el país: todos los temas de conversación están atravesados por el encuentro, incluyendo también la agenda mediática. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en TN este viernes, cuando una de las panelistas se presentó con una camiseta de La Roja y generó todo tipo de comentarios.

La Selección Argentina disputará este domingo la final del Mundial ante España.

Polémica en TN: una panelista salió en vivo con la camiseta de la selección española

Elena García, comunicadora española que desde hace varios años trabaja en el país, decidió concurrir a los estudios del canal con la histórica camiseta que España utilizó durante el Mundial de 1994. Allí fue cuestionada principalmente por Ricardo Canaletti: "Es un aguante de argentinos para Argentina, la verdad no le daría lugar al rival. ¿Quien le dijo que venga con la camiseta de España?".

La respuesta de su colega fue furibunda: "No hace falta que me lo diga nadie, soy española, me pongo la camisa porque me da la gana, al igual que hay 450.000 argentinos que viven en España y a los que respetemos que nos canten el himno en plena Gran Vía de Madrid. Esto no es Cámara del Crimen, Ricardo, no hay que matar a nadie".

Esto último hizo explotar en carcajadas a todo el panel, quienes le felicitaron la chicana que dejó perplejo a su compañero. "Esto es un partido de fútbol, lo dijo Scaloni el otro día, es un partido y hay que tomarlo como tal", concluyó la periodista, mientras los demás marcaban que Canaletti había quedado perplejo y este se limitó a darle la mano como reconociendo su "derrota" argumentativa.